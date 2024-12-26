Эксперт: Общие ценности способствуют росту сотрудничества между Россией и странами Африки

Эксперт Корягина: Россия протянула Африке дружескую руку

Tекст: Андрей Резчиков

«В ходе конференции мы протянули дружескую руку, навели мосты для сотрудничества между Россией и Замбией. Работа была организована на высочайшем уровне. Но самое главное – это искреннее желание африканской стороны сотрудничать с Россией. Конференция была проведена в очень актуальное время», – считает Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор по международному развитию Российско-Африканского клуба МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Три дня конференции были насыщены встречами и переговорами с участием в том числе выпускников российских вузов, посла РФ, руководителем Русского дома в Лусаке, столице Замбии», – добавила собеседница.

По мнению спикера, Африка в ближайшие десятилетия будет одним из наиболее перспективных направлений для России с точки зрения экономического, образовательного и культурного сотрудничества. «Африка – это ведущий и быстро развивающейся континент. Согласно исследованиям, доля африканской молодежи вырастет с 20% от общего числа в мире в 2023 году до 45% к 2100 году. А к 2085 году молодежь Африки превысит численность молодежи Азии», – отметила эксперт.

Корягина напомнила, что сейчас отношения России и стран Африки развиваются в традициях еще советского сотрудничества. «Как ни странно, но нам очень близок менталитет африканцев, хотя физически мы находимся далеко друг от друга. Но ценности у нас одинаковые. Африканцы уважительно относятся к старшим и молодежи, природе, к российскому образованию, признают научные достижения России, интересуются российской культурой. Схожие ценности позволяют заложить фундамент, на котором можно построить любые взаимные отношения в сфере бизнеса, экономики, образования и культуры», – перечислила спикер.

По ее словам, российский интерес к Африке имеет свой отклик на континенте. «Россия повернулась лицом к африканскому континенту. Во время конференции обсуждались реальные проекты в сфере бизнеса и экономики, по линии БРИКС. Я считаю это огромным достижением. А самое главное – участники заинтересованы приехать в Россию и лично засвидетельствовать свое почтение президенту Владимиру Путину, представить самые разные проекты», – добавила Корягина.

Как сообщается в сообществе Российско-Африканского клуба в «ВКонтакте», IMDC 2024 состоялась на прошлой неделе. Форум был организован Ричардом Силумбе, председателем совета Центра исследований и разработок Замбии и Мэйб Калумбой, секретарем совета Университета информации и коммуникаций. Темой мероприятия было заявлено: «Содействие обмену знаниями и инновационной конкурентоспособности для производственно-ориентированного развития».

В конференции приняли участие около сотни спикеров из 20 стран, включая Россию, ЮАР, Китай, США, Британию, Чехию, Индию, Кубу, Оман, Японию, Зимбабве, Намибию, Нигерию, Конго (ДРК), Ботсвану, Камерун, Эсватини, Кению и Замбию.

Среди ключевых спикеров была генсекретарь Парламентского форума SADC (Виндхук, Намибия) Боемо Секгома, которая участвовала в медийном взаимодействии IMDC и официальной церемонии открытия конференции, подчеркнув значение сотрудничества стран Африки в рамках регионального и глобального диалога.