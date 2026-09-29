Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.20 комментариев
Военкор Поддубный предрек самые тяжелые бои за север Донбасса
Военкор Поддубный назвал предстоящую битву за Славянск самой сложной в СВО
Военный корреспондент Евгений Поддубный спрогнозировал беспрецедентно тяжелые бои за Славянско-Краматорскую агломерацию, которая остается последним крупным оплотом противника в Донбассе.
Ожидаемые столкновения на севере региона превзойдут по сложности все предыдущие этапы спецоперации, передает ТАСС. Украинское командование не станет жалеть человеческих и материальных ресурсов для обороны оставшихся позиций.
«Сейчас идет битва за север Донбасса, и переоценить ее сложно, потому что, как мне кажется, это будет самая тяжелая битва за Донбасс из всех, что мы прошли. Противник будет всеми силами цепляться за остатки Донецкой Народной Республики, которую войска неприятеля до сих пор оккупируют», – сказал Евгений Поддубный.
Журналист добавил, что сохранение контроля над этой территорией имеет для Киева не только военное, но и важное политическое значение. Именно поэтому сопротивление на данном участке фронта ожидается максимально упорным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN отметил ухудшение положения украинских войск у Славянска и Краматорска. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заслушал доклад о продвижении российских подразделений к этим городам. Генерал-полковник Сергей Рудской заявил о завершении зачистки освобожденной Константиновки от остатков сил противника.