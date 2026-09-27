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Российские войска освободили Хрипуны в Харьковской области
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля», – сообщили в канале военного ведомства в Max.
В министерстве уточнили, что контроль над Хрипунами был установлен в результате активных наступательных действий российских войск.
В Минобороны отметили, что продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово и Грачовка. Также формирования противника уничтожаются в районах Варваровки и Рубленого.
За минувшие сутки украинские войска потеряли в кольце окружения до 60 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса.
В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное. Также нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах Купино, Федоровки, Жовтневого и Малого Бурлука, уточнили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.
За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.
Ранее бойцы группировки «Север» пресекли все попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения.