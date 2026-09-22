Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы России продолжили атаковать логистические центры и портовую инфраструктуру на территории Украины, сообщило Минобороны в Max. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам, задействованным в интересах украинской армии.

В результате успешных действий российских военных были поражены логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе. Кроме того, в местном порту повреждено морское судно типа «сухогруз», которое доставило грузы военного назначения для обеспечения украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября российские войска нанесли удары по логистическим центрам и судам обеспечения ВСУ.

Днем ранее военные поразили сухогруз с военным имуществом в Черноморске и крупный логистический центр «Новая почта» под Одессой.

В середине месяца армия России уничтожила цеха по производству беспилотников и распределительные центры в Одесской области.