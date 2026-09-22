Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.5 комментариев
ВС России поразили логистические центры и судно с оружием в Одессе
Российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам в Одессе и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России продолжили атаковать логистические центры и портовую инфраструктуру на территории Украины, сообщило Минобороны в Max. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам, задействованным в интересах украинской армии.
В результате успешных действий российских военных были поражены логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе. Кроме того, в местном порту повреждено морское судно типа «сухогруз», которое доставило грузы военного назначения для обеспечения украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября российские войска нанесли удары по логистическим центрам и судам обеспечения ВСУ.
Днем ранее военные поразили сухогруз с военным имуществом в Черноморске и крупный логистический центр «Новая почта» под Одессой.
В середине месяца армия России уничтожила цеха по производству беспилотников и распределительные центры в Одесской области.