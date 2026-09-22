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Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса
Молдавские законодатели утвердили введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах сроком на 60 дней из-за угрозы масштабного кризиса.
Решение о введении чрезвычайных мер было принято на заседании законодательного органа, трансляция которого велась в интернете, передает ТАСС. Причиной стала угроза перебоев в снабжении электроэнергией, топливом и водой, а также рост цен на газ.
«Объявить чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на национальном уровне сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября 2026 года», – гласит текст постановления. Инициативу поддержали 54 представителя правящей Партии действия и солидарности.
Оппозиционные силы проголосовали против введения режима. По их мнению, текущая ситуация свидетельствует о неспособности руководства страны справиться с кризисными явлениями и коррупцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения.
Глава государства попросила граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов.
Месяцем ранее власти республики предупредили о риске ежедневных отключений света из-за засухи.