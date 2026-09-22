Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.5 комментариев
Жапаров призвал закрепить за ООН исключительное право на введение санкций
Жапаров призвал передать ООН исключительное право введения санкций
Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил лишить отдельные страны возможности использовать ограничительные меры в своих интересах и передать соответствующие полномочия только ООН.
Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, Жапаров подчеркнул необходимость изменения глобальной системы давления, передает ТАСС. Политик отметил, что сегодня рестрикции часто становятся инструментом вмешательства во внутренние дела независимых стран.
«Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств», – пояснил президент.
Он добавил, что решения об ограничениях должны приниматься исключительно Советом Безопасности в рамках Устава ООН. По его мнению, наделение международной организации такими полномочиями является единственным способом улучшить мировую санкционную систему.
В сентябре государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отмены односторонних рестрикций.
Власти Китая осудили американские рестрикции из-за отсутствия мандата всемирной организации.
В мае Садыр Жапаров попросил мировое сообщество поддержать кандидатуру Бишкека в непостоянные члены Совбеза ООН.