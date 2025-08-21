Президент Киргизии: Россия не пострадает от санкций США и Британии против банка «Капитал»

Президент Киргизии Жапаров назвал санкции против банка «Капитал» политизированными

Tекст: Вера Басилая

Введенные США и Британией санкции против ряда банков Киргизии не основаны на доказательствах и не причинят ущерба России, передает Kabar.

«Нет ни одного факта нарушения, и не смогут предъявить, потому что таких фактов нет и не было», – заявил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что все банки Киргизии работают в правовом поле, а операции с российским рублем осуществляет только государственный «Керемет Банк» под полным контролем государства, чтобы исключить риск санкций против других финансовых учреждений.

Жапаров сообщил, что после введения санкций делегация Киргизии встретилась с представителями OFAC в США, предложив провести независимый аудит банков, но западная сторона отказалась. Президент добавил, что обвинения строятся на ложной информации от местных НПО и недоброжелателей.

По его словам, давление со стороны Запада связано с ускоренным ростом экономики Киргизии, в частности, с ростом ВВП на 11,7%. Жапаров отметил, что подобные шаги не соответствуют принципам партнерства и расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.

Глава государства заверил, что экономика страны продолжит развиваться, несмотря на санкционное давление, а интересы граждан не будут ущемлены.

Ранее Британия включила в санкционный список компании из Киргизии, Люксембурга и граждан, в том числе российского предпринимателя Леонида Шумакова. Ограничения Британии затронули пять компаний и трех физических лиц. В санкционный перечень вошли киргизский «Капитал Банк Центральной Азии», его директор Кантемир Чалбаев и еще один гражданин Киргизии.