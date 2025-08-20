Британия ввела антироссийские санкции против пяти организаций и трех человек

Tекст: Ольга Иванова

Британский Минфин объявил о новых антироссийских санкциях, сообщает РИА «Новости». Ограничения затронули пять компаний и трех физических лиц. В список попал киргизский «Капитал Банк Центральной Азии», его директор Кантемир Чалбаев и еще один гражданин Киргизии.

Под санкции также попал россиянин Леонид Шумаков, которого Лондон называет директором «проекта A7A5». В июне Financial Times писала, что через стейблкоин A7A5, связанный с рублем и запущенный в Киргизии, прошло 9,3 млрд долларов за несколько месяцев.

Среди компаний, против которых введены санкции, оказались люксембургская Altair Holding, а также киргизские Tengricoin, Grinex и Old Vector.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Евросоюз начали готовить новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.