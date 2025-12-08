Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.5 комментариев
Путин пообещал бизнесу выгоды от «обеления» рынка
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что предприниматели и компании, которые честно ведут бизнес, смогут получить дополнительные преимущества и ощутимые выгоды при легализации рынка.
Президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости взвешенного подхода к регулированию экономики, говорится в Telegram-канале Кремля.
Он подчеркнул: «Здесь важно действовать грамотно. Не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России разработали масштабный документ, который должен задать направление экономического роста страны до 2030 года.