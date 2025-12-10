Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.6 комментариев
Путин пообещал приехать с визитом в Индонезию
Путин принял приглашение Субианто посетить Индонезию
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Индонезии Прабово Субианто в Кремле согласился приехать с официальным визитом в республику.
Во время переговоров в Кремле, на которые с официальным визитом прибыл лидер Индонезии Прабово Субианто, президент России Владимир Путин пообещал посетить Индонезию, передает ТАСС.
Субианто пригласил Путина приехать в Индонезию, выразив надежду, что российский президент сможет выбрать удобное время для визита в 2026 или 2027 годах.
«Спасибо большое, обязательно это сделаю», – ответил Путин.
Президент Индонезии пошутил, что Владимиру Путину следует летать не только в Индию, на что глава российского государства ответил с улыбкой и поблагодарил за приглашение.
В Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто.
Президент России заявил о серьезных планах развития двусторонних отношений с Индонезией.