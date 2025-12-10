Путин пообещал приехать с визитом в Индонезию

Путин принял приглашение Субианто посетить Индонезию

Tекст: Вера Басилая

Во время переговоров в Кремле, на которые с официальным визитом прибыл лидер Индонезии Прабово Субианто, президент России Владимир Путин пообещал посетить Индонезию, передает ТАСС.

Субианто пригласил Путина приехать в Индонезию, выразив надежду, что российский президент сможет выбрать удобное время для визита в 2026 или 2027 годах.

«Спасибо большое, обязательно это сделаю», – ответил Путин.

Президент Индонезии пошутил, что Владимиру Путину следует летать не только в Индию, на что глава российского государства ответил с улыбкой и поблагодарил за приглашение.

В Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто.

Президент России заявил о серьезных планах развития двусторонних отношений с Индонезией.