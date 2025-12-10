Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за наводнения

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе встречи глава российского государства отметил: «Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить соболезнования, сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна», передает РИА «Новости».

В среду в Кремле стартовали переговоры между Путиным и Субианто, где будут обсуждаться развитие стратегического партнерства и текущие международные вопросы.

Напомним, на индонезийской Суматре число жертв разрушительных наводнений превысило 900 человек, при этом более 400 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. В начале декабря власти Индонезии начали операцию по изменению погоды из-за сильных наводнений.