Путин подтвердил надежность отношений России и Индонезии в военной сфере

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Индонезии Прабово Субианто подчеркнул, что обе страны имеют традиционно надежные отношения в военно-техническом сотрудничестве, передает РИА «Новости».

Путин заявил: «У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия – наш традиционный партнер в этой сфере».

Российский президент добавил, что отношения между военными ведомствами обеих стран также развиваются и поддерживаются на профессиональном уровне. Путин рассказал, что индонезийские специалисты проходят подготовку в российских, в том числе военных, вузах на постоянной основе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто по вопросам стратегического партнерства и международных отношений. Президент России Владимир Путин лично выразил соболезнования Прабово Субианто в связи с разрушительным наводнением.

Ранее посол в Индонезии Сергей Толченов заявлял, что российские военные отмечают высокую дружелюбность Индонезии и интерес этой страны к российским военным технологиям на фоне расширяющихся совместных учений.