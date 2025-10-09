В России упростили присвоение воинских званий добровольцам

Tекст: Алексей Дегтярев

Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России, или войска национальной гвардии России, воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов, передает РИА «Новости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что необходимо обеспечивать всем необходимым участников СВО.

В конце сентября президент Владимир Путин утвердил изменения в законодательство по упрощению получения званий добровольцами.

В Госдуме поясняли, что эта мера распространяется в том числе на добровольцев-участников спецоперации на Украине.