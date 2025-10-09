Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?7 комментариев
В России упростили присвоение воинских званий добровольцам
С пятницы в стране в силу вступает закон, который делает проще получение воинских званий добровольцам в ходе специальной военной операции.
Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России, или войска национальной гвардии России, воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов, передает РИА «Новости».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что необходимо обеспечивать всем необходимым участников СВО.
В конце сентября президент Владимир Путин утвердил изменения в законодательство по упрощению получения званий добровольцами.
В Госдуме поясняли, что эта мера распространяется в том числе на добровольцев-участников спецоперации на Украине.