Госдума одобрила присвоение званий добровольцам без военных сборов

Tекст: Алексей Дегтярев

Изменения в законодательство касаются граждан, находящихся в запасе, которые служили в добровольческих формированиях не менее шести месяцев, передает ТАСС.

Для присвоения им воинских званий теперь не потребуется прохождение военных сборов.

В пояснительной записке указывается, что документ разработан по указанию президента Владимира Путина. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, если будет окончательно утвержден.

Также ранее был подготовлен проект закона, позволяющий добровольцам спецоперации, подписавшим контракт до сентября 2023 года, получить статус ветерана и соответствующие льготы.