На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Госдума одобрила присвоение званий добровольцам без военных сборов
В Государственной думе во втором чтении приняли инициативу, которая предусматривает присвоение воинских званий гражданам из числа добровольцев при условии их службы не менее полугода.
Изменения в законодательство касаются граждан, находящихся в запасе, которые служили в добровольческих формированиях не менее шести месяцев, передает ТАСС.
Для присвоения им воинских званий теперь не потребуется прохождение военных сборов.
В пояснительной записке указывается, что документ разработан по указанию президента Владимира Путина. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, если будет окончательно утвержден.
Также ранее был подготовлен проект закона, позволяющий добровольцам спецоперации, подписавшим контракт до сентября 2023 года, получить статус ветерана и соответствующие льготы.