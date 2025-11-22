Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.37 комментариев
В бригаде ВСУ ввели фашистское приветствие после назначения комбрига из «Азова»
В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ после назначения новым командиром майора Владимира Фокина внедрили фашистское приветствие, ранее практиковавшееся в «Азове» (признана террористической, запрещена в РФ).
Российские силовики заявили, что введение фашистского приветствия в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ произошло после назначения новым командиром майора Владимира Фокина, передает ТАСС. Ранее он руководил подразделением в штурмовой бригаде «Азов» (признана террористической и запрещена на территории России).
По словам источника агентства, бойцы бригады стали применять ритуал с кулаком у сердца, который называется «урезанной версией фашистского приветствия времен третьего рейха».
Отмечается, что Фокин наладил сотрудничество с чиновниками Львова и привел в бригаду собственных пиарщиков для активного продвижения в соцсетях. По словам силовиков, командир дистанцировался от проблемы пропавших без вести военных.
«Медийщики бригады опубликовали пост, в котором обвинили в пропаже командиров подразделений, куда они были прикомандированы. А родственники тем временем по-прежнему создают инициативные группы с требованием предоставить информацию о погибших и пропавших», – сообщили собеседники агентства.
По данным источника, не в каждом корпусе ВСУ разделяются такие нацистские идеи. К примеру, в Черниговской 158-й бригаде отмечают отсутствие среди руководства бывших футбольных ультрас, что, по мнению собеседника, демонстрирует внутренний раскол в ВСУ и украинском обществе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Владимира Зеленского указывают на его приверженность нацистской идеологии, а доказательств обратного нет.
Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны знаки, схожие с символикой подразделений СС.
Французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.