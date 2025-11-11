Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Владимира Зеленского указывают на его приверженность нацистской идеологии, и доказательств обратного нет.
Владимир Зеленский своими действиями показывает, что он нацист, доказательств обратного нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Лавров обратил внимание на интервью Курта Волкера, ранее занимавшего пост представителя США по Украине. Глава МИД РФ отметил: «Курт Волкер дальше заявляет, что Путин убежден, что Украина должна быть частью России, я даже не буду на эту тему говорить, и Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова" (признана террористической, запрещена в РФ), других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Ну как относиться еще к этому человеку».
«Вот поэтому уничтожение нацизма, денацификация – это непреложное условие урегулирования, если мы хотим, чтобы оно было достаточным, – продолжил министр. – А мы этого хотим, и мы будем этого добиваться. Но когда никто на европейском пространстве, общаясь с Украиной, не поднимает вопросы, связанные с нацификацией страны, когда никто не затрагивает тему, за исключением Венгрии, национальных меньшинств, когда никто не требует от Зеленского отменить закон, запрещающий Украинскую православную церковь, каноническую церковь».
Среди других заявлений Волкера министр выделил тезис о том, что Россия якобы «никогда не согласится на мирные соглашения». Лавров подчеркнул, что Россия признавала ту страну, которая не была нацистской и не запрещала русский язык, а также была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством.
Напомним, Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны знаки, схожие с символикой подразделений СС.
Ранее одно из крупнейших французских изданий внезапно заметило сотни случаев проявления нацизма среди украинских военных.