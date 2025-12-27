Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Глава МЧС рассказал о космическом мониторинге при борьбе с лесными пожарами
В 2025 году МЧС России активно использует космический мониторинг для выявления источников возникновения опасных пожаров и для поиска поджигателей, рассказал руководитель ведомства Александр Куренков.
«Более 200 поджигателей поймали по горячим следам, как говорится. Всем выписаны административные протоколы, все оштрафованы за разведение огня в особый противопожарный период», – рассказал он ТАСС.
Куренков напомнил, что в 2022 году рабочая группа по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта решила проработать вопрос внедрения системы моделирования вероятности возникновения лесных пожаров. Эту работу выполнило МЧС России в сотрудничестве с Минприроды и Сколковским институтом науки и технологий «Сколтех».
«В системе анализируются данные с метеорологических станций сети Росгидромета, данные по термическим аномалиям, а также данные дистанционного зондирования Земли, передаваемые на приемные станции МЧС России», – поделился министр.
Напомним, 27 декабря президент Владимир Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России леса горели на площади вдвое меньше прошлогодней, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. Также он заявлял, что леса России, поврежденные в ходе боевых действий, планируется полностью восстановить за два года после завершения разминирования и разбора сооружений.