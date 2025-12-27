Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.7 комментариев
Продлен временный запрет на экспорт бензина и дизеля
Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина, дизеля, судового топлива и других газойлей до 28 февраля 2026 года.
Согласно заявлению на сайте кабмина, запрет распространяется на вывоз автомобильного бензина всеми экспортерами, включая производителей.
Также кабмин уточнил, что аналогичные ограничения на экспорт дизеля, судового топлива и газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, будут действовать до той же даты. Этот запрет не затрагивает непосредственных производителей нефтепродуктов.
Перечисленные меры начнут действовать с 28 декабря и направлены на поддержание стабильности внутреннего топливного рынка.
Ранее Минэнерго заявило о планах сдерживать рост цен на бензин близким к инфляции.