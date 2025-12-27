Продлен временный запрет на экспорт бензина и дизеля

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно заявлению на сайте кабмина, запрет распространяется на вывоз автомобильного бензина всеми экспортерами, включая производителей.

Также кабмин уточнил, что аналогичные ограничения на экспорт дизеля, судового топлива и газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, будут действовать до той же даты. Этот запрет не затрагивает непосредственных производителей нефтепродуктов.

Перечисленные меры начнут действовать с 28 декабря и направлены на поддержание стабильности внутреннего топливного рынка.

Ранее Минэнерго заявило о планах сдерживать рост цен на бензин близким к инфляции.