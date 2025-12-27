Парламент Китая лишил мандатов пять высших военачальников

Парламент Китая отозвал мандаты пяти высших военачальников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) прекратил полномочия бывшего заместителя председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна и еще четырех генералов высшего уровня. В списке также оказались бывший глава Политико-юридической комиссии ЦВС адмирал Ван Жэньхуа, бывший политкомиссар Народной вооруженной полиции генерал-полковник Чжан Хунбин, заместитель начальника Управления политической работы ЦВС генерал-лейтенант Хэ Хунцзюнь и генерал-лейтенант Ван Пэн сообщает ТАСС.

Решение об отзыве мандатов было утверждено на заключительном заседании сессии законодательного органа. В опубликованных документах отмечается, что во всех случаях формулировка звучала как «отозван». В китайской политической практике этот термин указывает на инициативу избирающего органа и, как правило, означает начало дисциплинарного расследования или уголовного разбирательства.

Одновременно с военачальниками своих мест в парламенте лишились ряд гражданских лиц, включая бывшего секретаря горкома Янчжоу Се Чжэнъи. Общее число депутатов четырнадцатого созыва ВСНП составляет 2 900 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Третий народный суд средней ступени Пекина вынес приговор бывшему чиновнику У Инцзе за получение взяток на сумму 343 млн юаней.

До этого бывший зампред правительства Тибета Ван Юн получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения за коррупцию на сумму более 271 млн юаней.

Кроме того, прокуроры муниципальной народной прокуратуры завершили расследование по делу экс-замглавы отдела пропаганды ЦК Компартии КНР Чжана Цзяньчуня и передали материалы в суд.