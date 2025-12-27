  • Новость часаНАБУ и САП разоблачили группу ОПГ депутатов Рады
    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Политолог отреагировал на разоблачение ОПГ депутатов в Верховной раде
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    2 комментария
    27 декабря 2025, 15:01 • Новости дня

    Парламент Китая лишил мандатов пять высших военачальников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу прекратил депутатские полномочия группы старших офицеров и одного гражданского чиновника.

    Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) прекратил полномочия бывшего заместителя председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна и еще четырех генералов высшего уровня. В списке также оказались бывший глава Политико-юридической комиссии ЦВС адмирал Ван Жэньхуа, бывший политкомиссар Народной вооруженной полиции генерал-полковник Чжан Хунбин, заместитель начальника Управления политической работы ЦВС генерал-лейтенант Хэ Хунцзюнь и генерал-лейтенант Ван Пэн сообщает ТАСС.

    Решение об отзыве мандатов было утверждено на заключительном заседании сессии законодательного органа. В опубликованных документах отмечается, что во всех случаях формулировка звучала как «отозван». В китайской политической практике этот термин указывает на инициативу избирающего органа и, как правило, означает начало дисциплинарного расследования или уголовного разбирательства.

    Одновременно с военачальниками своих мест в парламенте лишились ряд гражданских лиц, включая бывшего секретаря горкома Янчжоу Се Чжэнъи. Общее число депутатов четырнадцатого созыва ВСНП составляет 2 900 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Третий народный суд средней ступени Пекина вынес приговор бывшему чиновнику У Инцзе за получение взяток на сумму 343 млн юаней.

    До этого бывший зампред правительства Тибета Ван Юн получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения за коррупцию на сумму более 271 млн юаней.

    Кроме того, прокуроры муниципальной народной прокуратуры завершили расследование по делу экс-замглавы отдела пропаганды ЦК Компартии КНР Чжана Цзяньчуня и передали материалы в суд.

    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    Комментарии (14)
    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 08:06 • Новости дня
    Назван самый эффективный истребитель на СВО

    Ростех: Су-35С уничтожили больше всего целей в ходе СВО

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году количество уничтоженных целей истребителями Су-35С в ходе спецоперации побило все предыдущие показатели, отличаясь рекордной эффективностью на дальних дистанциях, сообщили в Ростехе.

    Поставки современных истребителей Су-35С по плану текущего года завершились, сообщает Ростех. Объединенная авиастроительная корпорация поставила армии очередные партии этих самолетов.

    В этом году производство боевых самолетов, в том числе Су-35С, стало рекордным по количеству, а план выпуска был полностью выполнен. Следующая программа производства уже начала прорабатываться.

    Представители Ростеха подчеркнули: «Су-35С – один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету – наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО. В том числе он эффективно бьет противника на рекордных дальностях – в несколько сот километров. Су-35С способен применять всю номенклатуру современного авиационного вооружения. Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков».

    По словам военнослужащих, истребители отличают комфорт, эргономичность и высокий уровень надежности. Су-35С рассчитан на завоевание господства в воздухе, а также эффективную работу в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродромов.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что российский многоцелевой истребитель Су-35С заставил натовские F-16 и Mirage на Украине летать на предельно малых высотах.

    Накануне Ростех указал агентству Reuters на ошибочное понимание приоритетов отечественного ОПК.

    Корпорация также доложила о боевых успехах новых антидроновых патронов IGLA.

    Комментарии (6)
    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    Комментарии (13)
    26 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации

    ОАК в 2025 году выполнила рекордную программу по боевой авиации

    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

    Комментарии (8)
    25 декабря 2025, 18:56 • Новости дня
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»

    Космические войска успешно провели запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С космодрома Плесецк выполнен успешный запуск ракеты среднего класса «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом, сообщили в Минобороны.

    Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту успешно осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ. Запуск был проведен в четверг в 17 часов 11 минут по московскому времени боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

    В официальном сообщении отмечается: «В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом на борту».

    Дополнительные подробности о назначении и характеристиках космического аппарата в сообщении не раскрываются.

    Ранее с космодрома Плесецк произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, в том числе за счет разработки стратегической ракеты «Буревестник».

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 21:28 • Новости дня
    В Белоруссии определили районы боевого дежурства комплекса «Орешник»

    В Белоруссии определили районы боевого патрулирования комплекса «Орешник»

    @ mil.by

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Белоруссии обозначили территории, где ракетный комплекс «Орешник» будет нести боевое патрулирование, что назвал начальник Генштаба.

    Районы, где ракетный комплекс «Орешник» осуществит боевое патрулирование, определены, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко сообщил об этом в интервью телеканалу ОНТ.

    «Ракетный комплекс «Орешник» ьнаходится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования», – заявил Муравейко.

    Подробностей о конкретных регионах или количестве задействованных комплексов глава Генштаба не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вооружение белорусских военных поступила радиолокационная станция, способная одновременно сопровождать до ста целей на дальности до 300 километров.

    На один из аэродромов Белоруссии доставлена очередная партия российских истребителей Су-30СМ2.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.

    Президент России провёл совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля. В ходе встречи были озвучены итоги работы предприятий отрасли в 2025 году.

    «По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», – сказал президент.

    Производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, – в 3,7 раза. Объёмы выпуска военной авиационной техники увеличились в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного и артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.

    Особенно значительный прирост отмечен в производстве средств связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, а также средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз. «Средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значимый вклад сотрудников оборонно-промышленного комплекса в развитие страны. Он также отмечал, что Россия достигла успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

    Комментарии (4)
    26 декабря 2025, 18:10 • Новости дня
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В материалах к совещанию президента раскрыты планы по массовому внедрению искусственного интеллекта в новые системы вооружения и военной техники.

    Россия планирует широкое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые системы вооружения в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, сообщает ТАСС. Соответствующие положения содержатся в материалах Кремля, подготовленных к совещанию у президента.

    «В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях», – говорится в документе.

    Особое внимание уделят синхронизации работ по испытаниям, созданию инфраструктуры, закупкам вооружений и развитию полигонной базы. Такой подход, как подчеркивается в материалах, позволит повысить эффективность и технологичность российской армии в перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что искусственный интеллект – более значимая технология, чем освоение космоса.

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    В России в ближайшие семь лет планируют вовлечь 12,2 млн новых участников в экономику, сосредоточив особое внимание на поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» демонстрируют решимость России защищать свои интересы в стратегической сфере.

    Комментарии (3)
    26 декабря 2025, 03:40 • Новости дня
    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные начали проверку информации о том, что в Гуляйполе российские войска захватили штаб батальона ВСУ с ноутбуками, телефонами и картами, о чем сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    «По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование», – цитирует его ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Волошин подчеркнул, если факт потери будет подтвержден, украинские правоохранители откроют уголовное дело и дадут оценку действиям причастных лиц. Расследование выяснит обстоятельства, при которых российские военные получили доступ к конфиденциальной информации, чтобы определить меру ответственности командного состава ВСУ, отметили там.

    Речь идет о ролике российских военнослужащих группировки войск «Восток», которые провели мини-экскурсию по захваченному штабу батальона ВСУ в Гуляйполе, где остались военные карты, незапароленные гаджеты, ноутбуки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Марочко: В ДНР за Резниковку начались бои, Димитров зачищают

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвинулись западнее Свято-Покровского и начали бои за Резниковку в ДНР, а в Димитрове (украинское название Мирноград) началась зачистка города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинуться западнее населенного пункта Кирово, оно же Свято-Покровское. Сейчас идут бои непосредственно за населенный пункт Резниковка», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что ВС России продвигаются и на северо-запад, и на юго-запад от Резниковки. Он допустил, что в начале следующей недели населенный пункт может быть взять под стопроцентный контроль российских военных.

    «Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», – отметил он.

    По словам Марочко, в подвалах города еще укрываются мирные жители – им  оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Виталий Набережный заявлял, что попытки украинских военных выйти из Димитрова обречены на провал. Пушилин заявлял, что кольцо вокруг Димитрова сужается. Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о полной обеспеченности расходов на оборону России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что слаженная работа правительства обеспечивает устойчивость финансовой системы страны и позволяет выполнять все обязательства в оборонной сфере.

    Стабильность финансовой системы страны стала результатом эффективной деятельности правительства  и дает возможность полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность».

    Кроме обеспечения защиты и обороноспособности, Путин добавил, что такое положение дел дает возможность задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития. В частности, он отметил важность новых национальных проектов и призвал ориентироваться на продолжающиеся реформы для устойчивого роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявил, что государственная политика должна строиться вокруг семей с детьми.

    В ходе встречи с членами правительства глава государства подчеркнул, что в России выполняются все социальные обязательства, включая меры поддержки семей с детьми, а финансовая система страны остается устойчивой благодаря сбалансированному бюджету.

    Путин также отметил, что сейчас российская армия является самой боеспособной в мире.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:04 • Новости дня
    Всевысотный обнаружитель 96Л6 начал охранять воздушные границы Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    На вооружение белорусских военных поступила радиолокационная станция, способная одновременно сопровождать до ста целей на дальности до трехсот километров.

    Новая радиолокационная станция поступила на боевое дежурство для охраны воздушных границ Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Всевысотный обнаружитель 96Л6 предназначен для поиска и определения координат целей на значительном расстоянии.

    Согласно открытым характеристикам, станция способна обнаруживать и сопровождать одновременно до 100 целей на расстоянии до 300 километров, а также выдавать данные для их последующего поражения.

    В сообщении министерства обороны было отмечено: «На охрану воздушных границ Беларуси заступил новый образец военной техники – радиолокационная станция – всевысотный обнаружитель».

    Также подчеркнуто, что принятие этой техники на вооружение и ее заступление на боевое дежурство – часть мероприятий по модернизации зенитных ракетных подразделений воздушных сил и сил противовоздушной обороны с переводом их на современные комплексы С-400.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где подготовили первые позиции для его размещения.

    Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, которые несут дежурство на границе с Украиной.

    Дивизион РСЗО «Полонез» вышел с полным боекомплектом в назначенный район в связи со сложной обстановкой возле госграницы Белоруссии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России

    Тезис о нанесении России «стратегического поражения на поле боя» в 2025 году почти вышел из употребления даже среди западных лидеров. А ведь с 2022 года он провозглашался как единственная политическая цель в отношениях между Западом и Москвой. Что и как заставило западные элиты пересмотреть свой подход? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

