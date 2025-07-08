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В Китае приговорили к смерти бывшего замглавы Тибета
Бывший зампред правительства Тибета получил смертный приговор за взятки
Бывший зампред правительства Тибета Ван Юн получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения за коррупцию на сумму более 271 млн юаней.
Экс-заместитель народного правительства Тибетского автономного района КНР Ван Юн был приговорен к смертной казни за получение взяток, сообщает ТАСС. По данным Центрального телевидения Китая, сумма незаконных доходов Ван Юна превысила 271 млн юаней, что эквивалентно примерно 38 млн долларов.
Суд указал, что действия бывшего чиновника нанесли серьезный ущерб интересам государства и народа. Приговор был вынесен с отсрочкой исполнения на два года из-за признания вины и содействия следствию со стороны Ван Юна. Если в течение этого срока он не совершит новых преступлений, смертная казнь будет заменена на пожизненное заключение.
До назначения в Тибет Ван Юн занимал руководящие должности в гражданской авиации провинции Гуйчжоу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные органы Китая приняли решение об аресте Ли Гана, ранее занимавшего руководящую должность в дисциплинарной комиссии Компартии.
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