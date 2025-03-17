Бывший глава AVIC арестован за взятки в Китае

Тань Жуйсун арестован по подозрению в коррупции и получении взяток в Китае

Tекст: Денис Тельманов

Бывший председатель совета директоров Китайской авиастроительной корпорации (AVIC) Тань Жуйсун был арестован по обвинению в коррупции и получении взяток, сообщает Центральное телевидение Китая. Расследование против него завершилось, и дело было передано в прокуратуру для дальнейшего разбирательства. Внутрипартийное расследование установило достаточные основания для его ареста.

Ордер на арест был выписан Верховной народной прокуратурой Китая. Судебные органы теперь займутся рассмотрением дела, однако подробности обвинений пока не раскрываются.

Борьба с коррупцией в Китае усилилась с приходом к власти председателя Си Цзиньпина в 2012 году. С этого времени многие высокопоставленные чиновники и руководители компаний были привлечены к ответственности в рамках антикоррупционной кампании, и некоторые из них уже отбывают тюремные сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Китая Юй Хуаин казнили за похищение и продажу 17 детей, приговор был приведен в исполнение по решению суда.

Суд в Китае приговорил бывшего заместителя главы законодательного органа провинции Шэньси Ли Цзиньчжу к смертной казни за взятки на сумму 431 млн юаней, приговор будет осуществлен с отсрочкой на два года.

Антон Филатов, бывший руководитель нескольких компаний, подведомственных Минобороны РФ, был объявлен в федеральный розыск и задержан по возвращении из командировки в Китай