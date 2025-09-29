В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Ивановского оператора по ТКО потребовали конфисковать в пользу государства
Прокуратура требует обратить имущество регионального оператора по обращению с ТКО Ивановской области в доход государства из-за выявленных коррупционных связей и многомиллиардных претензий.
Прокуратура Ивановской области подала иск об обращении в доход государства имущества ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами», сообщает ТАСС. По данным правоохранительных органов, причиной стали коррупционные связи руководства компании с чиновниками регионального департамента ЖКХ.
«В Ивановской области суд рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход государства ООО »Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)« Ивановской области. Предполагается, что благодаря коррупционным связям Владимир и Лариса Ярченковы получили полный контроль над процессом сбора и утилизации ТКО в регионе и незаконный доход в размере более 2 млрд рублей», – рассказал источник агентства. Общая сумма претензий к ответчикам превышает 5 млрд рублей.
Следствие считает, что фактический руководитель компании договорился через посредника с первым замначальника департамента ЖКХ о передаче взятки за покровительство интересам организации и невнесение изменений в территориальную схему обращения с отходами. Для реализации схемы родственников чиновника фиктивно трудоустроили в подконтрольные коммерческие структуры.
С августа 2021 по февраль 2025 года владельцы «Регионального оператора по обращению с ТКО» передавали одному из руководителей департамента ЖКХ незаконное вознаграждение, выплачивая зарплаты фиктивно принятым на работу родственникам чиновника. Общая сумма взятки превысила 3 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил усилить контроль над операторами ТКО.