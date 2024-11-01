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Путин поручил усилить контроль над операторами ТКО
Путин потребовал от Хакасии плотнее работать с операторами твердых отходов
Президент России Владимир Путин поручил главе Хакасии Валентину Коновалову усилить взаимодействие с операторами твердых коммунальных отходов, чтобы они выполняли свои обязательства.
Глава государства отметил, что в республике существуют проблемы в этой сфере, и предложил более плотно работать с операторами, чтобы добиться от них выполнения обязательств, сообщает ТАСС.
Президент подчеркнул, что вопрос управления твердыми коммунальными отходами давно вызывает обеспокоенность граждан, и эта проблема актуальна и для Хакасии. По его словам, важно не только помогать операторам, но и выстраивать работу таким образом, чтобы они исполняли свои обязательства.
Напомним, в мае Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, одной из целей является «экологическое благополучие». В рамках этой цели предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых ТКО.
Также сообщалось, что на закупку специальной техники по сбору твердых коммунальных бытовых отходов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях направят свыше 275 млн рублей.