Путин поручил усилить контроль над операторами ТКО

Путин потребовал от Хакасии плотнее работать с операторами твердых отходов

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства отметил, что в республике существуют проблемы в этой сфере, и предложил более плотно работать с операторами, чтобы добиться от них выполнения обязательств, сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что вопрос управления твердыми коммунальными отходами давно вызывает обеспокоенность граждан, и эта проблема актуальна и для Хакасии. По его словам, важно не только помогать операторам, но и выстраивать работу таким образом, чтобы они исполняли свои обязательства.

Напомним, в мае Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, одной из целей является «экологическое благополучие». В рамках этой цели предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых ТКО.

Также сообщалось, что на закупку специальной техники по сбору твердых коммунальных бытовых отходов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях направят свыше 275 млн рублей.