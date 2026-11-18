Эксперт: Игнорирование Западом инициатив Путина привело к началу СВО

Политолог Мартынов: Саммит АТЭС показал провал стратегии Запада по изоляции России

Tекст: Олег Исайченко

«Россия всегда уделяла огромное внимание проблемам архитектуры безопасности Старого Света. Стабилизация жизни этого региона происходила во многом благодаря тому, что Москве было обещано отсутствие расширения НАТО на восток. Однако уже в середине 90-х альянс начал постепенно «захватывать» в свою орбиту государства Восточной Европы», – сказал Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

На этом фоне в 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин выступил против продолжения этого сценария. «Уже тогда президент обозначил важность суверенного развития безопасности государств, которое не должно протекать за счет ущемления интересов других игроков на континенте», – акцентирует собеседник.

Но Запад был не готов к подобным переменам, в связи с чем США и ЕС начали создавать на границах России особые точки напряженности, призванные «усмирить» Москву. Одной из таких была Украина. «Однако наша страна не оставляла попыток договориться мирным путем: разработка и предложение Вашингтону документов, очерчивающих контуры новой архитектуры безопасности Европы, это наглядно показывают», – разъясняет эксперт.

«Именно тогда, в ноябре 2021 года, Россия окончательно поставила точку в этом вопросе. Мы четко и твердо дали понять: текущие гарантии безопасности – устарели. Для мирного сосуществования необходим новый подход, учитывающий интересы всех сторон. Однако законную попытку Москвы исправить сложившееся положение на Западе проигнорировали», – отметил он.

Политолог напоминает: вместо серьезного и вдумчивого обсуждения архитектуры безопасности страны НАТО продолжили нагнетать обстановку на Украине, передавая ВСУ все более смертоносные вооружения. Состоялась целая серия провокаций со стороны Киева в Донбассе, а затем Владимир Зеленский объявил о намерении пересмотреть безъядерный статус республики.

«Это стало последней каплей терпения. Окончательно убедившись, что Запад не готов учитывать позицию России, Москва решила обратиться к силовому методу обеспечения собственных интересов. Таким образом, именно позиция НАТО, полностью отрицавшая любую возможность диалога, вынудила нашу страну начать спецоперацию», – продолжает собеседник.

На этом фоне Европа предприняла попытки международной изоляции РФ. «Но, видимо, для Брюсселя было удивлением, что помимо Старого Света есть и государства мирового большинства, где Россию любят и уважают. Более того, экономический центр планеты также постепенно сместился в Азию, которая показывает поражающие темпы развития», – считает он.

«И яркой иллюстрацией ошибочности мнения о «выталкивании» Москвы из международной жизни служит текущий саммит АТЭС, на полях которого состоится встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. ЕС пока не приглашают присоединиться к этому диалогу великих держав. Им пора бы забыть это отчаянное и несбыточное желание – подорвать экономику и влияние России», – заключил Мартынов.

Напомним, ровно пять лет назад, 18 ноября 2021 года, Владимир Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову добиваться от Запада гарантий безопасности России. Президент отмечал, что стране не нужны конфликты на западных рубежах ее европейской части. Он добавил, что Москва не может «просто так существовать и думать, что там завтра может произойти».

Президент подчеркивал, что до приближения военной инфраструктуры блока НАТО к границам России ее отношения со странами Запада, включая США, были «уникальными» и почти союзническими. Несмотря на это, озабоченности и предостережения Москвы по поводу расширения альянса на восток были абсолютно проигнорированы.

Уже в декабре дипведомство передало Штатом проект договора о гарантиях безопасности. Среди его пунктов был взаимный отказ от использования территорий других государств в целях подготовки и осуществления вооруженного нападения. Кроме того, предполагалось, что Вашингтон будет воздерживаться от дальнейшего расширения НАТО на восток. При этом странам альянса предписывалось не развязывать военную деятельность на Украине, а также на территории государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Тем не менее в феврале 2022 года объединение пояснило, что хотя оно и не желает конфликта с Россией, идти на компромиссы по ключевым для себя вопросам оно также не готово. А США и вовсе указали, что якобы Москва первой бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической безопасности.

На этом фоне Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, заявил, что Украина может пересмотреть отказ от ядерного оружия. Как позже заметила официальный представитель МИД Мария Захарова, именно эти слова вызвали в Москве «серьезную обеспокоенность». Она также подчеркивала, что угрозы Киева нарушают основы государственности республики: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.