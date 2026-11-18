Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Венгрия начала переговоры о поставках нефти через Хорватию
Венгрия приступила к переговорам с рядом стран о поставках нефти через Хорватию
Власти Венгрии начали переговоры с рядом стран и компаний о поставках нефти морским путем в Хорватию с последующей транспортировкой по трубопроводу «Адрия» в Центральную Европу, заявил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань на международной конференции в Варшаве.
Капитань заявил, что Венгрия начала обсуждать с рядом государств и компаний возможность доставки нефти по морю в Хорватию с последующей прокачкой по трубопроводу «Адрия» в Центральную Европу, передает ТАСС.
«Мы участвуем в хорватско-словацко-венгерских переговорах, касающихся энергоснабжения и энергетической безопасности в регионе, в том числе при содействии наших американских коллег», – сказал министр.
Специалисты Венгрии, Словакии, Хорватии и США договорились испытать трубопровод на полную мощность, чтобы проверить его способность транспортировать необходимые объемы нефти. Стороны также признали целесообразным расширить хорватский терминал Омишаль на острове Крк и связанную с ним инфраструктуру.
Венгрия рассчитывает стать региональным хабом для обеспечения топливом Словакии, Молдавии, Украины и других стран, добавил Капитань.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Венгрия заявила о продолжении переговоров с США по продлению исключения из санкций на закупку нефти и газа у России.
В октябре Венгрия и Хорватия договорились о совместной добыче природного газа на приграничном месторождении.
В апреле Евросоюз сообщил о планах обсудить возможность поставок нефти по трубопроводу через Хорватию.