Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций, поскольку хотят обеспечить Будапешту энергетическую независимость, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио.
Рубио заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Будапешт обладал энергетической независимостью.
«По атомной электростанции – она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что хотим, чтобы они были энергетически независимыми», – приводит слова Рубио ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, коснувшиеся АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025 года приостановлены администрацией Трампа.
При этом срок действия исключения истекает в декабре, поэтому требовалось решить вопрос о его продлении. В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа и за строительство второй очереди АЭС в Пакше.
Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы расчетов. В настоящее время на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома. США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2». Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».