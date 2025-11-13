Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций

Tекст: Катерина Туманова

Рубио заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Будапешт обладал энергетической независимостью.

«По атомной электростанции – она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что хотим, чтобы они были энергетически независимыми», – приводит слова Рубио ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, коснувшиеся АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025 года приостановлены администрацией Трампа.

При этом срок действия исключения истекает в декабре, поэтому требовалось решить вопрос о его продлении. В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа и за строительство второй очереди АЭС в Пакше.

Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы расчетов. В настоящее время на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома. США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2». Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».