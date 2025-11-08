  • Новость часаТрамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    8 ноября 2025, 00:10

    Орбан заявил о снятии санкций США с двух трубопроводов и АЭС «Пакш»

    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал пресс-конференцию по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом эстраординарной, сообщив о снятии санкций США с двух трубопроводов.

    «Мы получили общее и неограниченное освобождение от уплаты налогов для двух трубопроводов. Снижение расходов было успешно отстояно, и Венгрия по-прежнему будет иметь самые низкие цены на энергоносители. Трубопроводы «Турецкий поток» и «Дружба» были освобождены от санкций. Это исключение без ограничения по времени», – приводит слова Орбана портал 24.hu.

    Венгрия договорилась с американской Westinghouse о том, что сначала будет закупать топливо, а затем и малые модульные атомные электростанции. Будапешт согласился и на получение американских технологий для безопасного хранения отработанного топлива.

    Также стороны решили, что введенные в отношении АЭС «Пакш» санкции, будут сняты. Орбан заявил, что санкции, срок действия которых истекает в декабре, не будут продлены, но будут сняты в полном объеме.

    Орбан и Трамп намерены создать американо-венгерскую финансовую организацию, чтобы направить Венгрии дополнительные американские инвестиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов. Сийярто сообщил о будущем соглашении Венгрии и США в ядерной сфере.

    7 ноября 2025, 10:55
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше

    @ @WhiteHouse

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Белом доме назвал президента США Дональда Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше.

    В ходе саммита «Центральная Азия – США», который состоялся в Вашингтоне, Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу, передает АКИpress.

    «Вы – великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые мы ценим, обратно в политику США, внутреннюю или внешнюю», – заявил Токаев Трампу.

    Он отметил, что миллионы людей и лидеров благодарны Трампу, а его политика поддерживается по всему миру.

    Токаев подчеркнул, что благодаря Трампу закончились восемь войн за восемь месяцев, и Америка при нем вступает в «золотой век», реализуя видение «сделаем Америку вновь великой». Он добавил, что это вдохновляет руководство и народ Казахстана строить справедливое государство на основе закона и порядка.

    В Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия – США» (C5+1). В нем приняли участие президент США и лидеры стран Центральной Азии.

    Ранее Токаев сообщил Трампу, что Казахстан намерен объявить о решении присоединиться к Авраамовым соглашениям.

    Дональд Трамп заявил о намерении диверсифицировать закупки стратегических минералов у стран Центральной Азии.

    Президенты Узбекистана и Туркмении вели диалог с Трампом на русском языке на саммите «Центральная Азия – США».

    5 ноября 2025, 12:52
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту

    @ xKatiexGodowskix/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также успехи демократов в кампаниях разного уровня в других штатах показывают поляризацию общества и обещают еще большее противостояние штатов федеральному центру, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Нью-Йорк долгое время страдал от политического раздвоения. С одной стороны, это город, от которого избирались демократы, но сами по себе они были достаточно мейнстримные – заигрывающие с левыми и ультралиберальными. Эта борьба за повестку, за эмигрантов, против Трампа и проявлений американского национализма вывела в победители Зохрана Мамдани», – объяснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Прошедшие выборы в Нью-Йорке стали показателем процессов, происходящих в рядах демократов. Дело в том, что партия все больше склоняется к современному изводу марксизма с примесью левого исламизма и про-эмигрантских настроений. У демократов не было возможности сохранить либерализм в США под прежними лозунгами на фоне поляризации американского политического класса», – детализировал собеседник.

    «Тем не менее, думаю, в Нью-Йорке будет и далее происходит сокращение налоговой базы и закрытие весомой части бизнеса. Также, очевидно, продолжится отток населения, исчисляемый миллионами. Вероятно, новый мэр постарается ввести дифференцированное налогообложение, расширить социальные программы, в том числе для недокументированных мигрантов, тем самым усиливая статус города-убежища», – считает он.

    «В этом контексте также стоит обратить внимание на избрание демократа Джей Джонса на пост генпрокурора штата Вирджиния. Он пообещал защищать права всех «резидентов» и в некоторым моментах вести схожую с Мамдани политику в рамках своих полномочий. Это значит, что у него также будут немалые разногласия с федеральной властью, как минимум, по поводу мигрантов», – продолжил политолог.

    «Таким образом, победа Мамдани в Нью-Йорке и Джонса в Вирджинии, а также события в Чикаго, где гражданское население атакует федеральных агентов – все это очень существенные шаги в направлении начала гражданского конфликта в США», – резюмировал аналитик.

    Ранее кандидат от Демократической партии США Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, набрав 50,4% по итогам подсчета 90,5% голосов. За самовыдвиженца, бывшего губернатора штата Эндрю Куомо проголосовали 41,6%. Республиканец Кертис Слива занимает третье место с 7,1%, сообщает NBC News.

    В своей речи 34-летний победитель обратился к главе Белого дома: «Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который его породил». Во время предвыборной кампании президент неоднократно угрожал прекратить федеральное финансирование города в случае победы Мамдани.

    Также Мамдани пообещал построить мэрию, которая «будет непоколебимо стоять плечом к плечу с еврейскими жителями Нью-Йорка и бороться с таким злом, как антисемитизм». Кроме того, при новой власти «более миллиона нью-йоркских мусульман будут знать, что им место не только в пяти районах города, но и во власти», заверил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему главный город США достается коммунистам.

    Тем временем демократ Эбигейл Спанбергер победила республиканку Уинсом Эрл-Сирс и стала первой женщиной-губернатором Вирджинии. А в Нью-Джерси конгрессмен-демократ Мики Шеррилл победила на губернаторских выборах Джека Чиаттарелли, поддерживаемого Трампом.

    По оценке опрошенных Bloomberg политологов, успех демократов был обеспечен упором на экономические вопросы – цены на продукты и жилье, а также дистанцированием от непопулярных инициатив Трампа. Республиканцы, в том числе глава Белого дома, объясняют поражение отсутствием собственного кандидата в бюллетене, а также негативным влиянием самого продолжительного шатдауна в истории, который длится уже 36 дней.

    Примечательно, что демократы также сохранили свои позиции в верховном суде Пенсильвании и добились успеха в Джорджии, выиграв два места в регулирующей комиссии по тарифам. Кроме того, в Калифорнии одобрено предложение губернатора Гэвина Ньюсома по новой нарезке избирательных округов, что может оказаться важным фактором на будущих выборах в Конгресс против усилий республиканцев по аналогичной инициативе в Техасе.

    7 ноября 2025, 18:47
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    7 ноября 2025, 11:01
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Ядерное топливо США и цифровые технологии IBM будут использоваться при строительстве новых энергоблоков АЭС в Пакше в рамках расширенного международного сотрудничества, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия и США подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в секторе атомной энергетики, передает ТАСС.

    Документ предусматривает поставки американского топлива на атомную электростанцию «Пакш» в дополнение к продукции из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сотрудничество с США также заключается в использовании американских технологий для строительства нового хранилища отработавшего ядерного топлива, а также в строительстве малых модульных реакторов.

    По словам министра, IBM примет участие во внедрении цифровых технологий на АЭС «Пакш».

    «Таким образом, теперь мы можем сказать, что существует реальное участие американских корпораций в строительстве новых блоков атомной электростанции в Пакше», – заявил Сийярто.

    Венгрия также рассчитывает на продление освобождения проекта АЭС «Пакш-2» от американских санкций, предоставленного президентом США Дональдом Трампом в июне. Действие исключения истекает в декабре, и Будапешт выражает надежду на его пролонгацию после обсуждений в пятницу.

    Ранее компетентное ведомство Венгрии выдало разрешающую лицензию на заливку первого бетона для АЭС «Пакш-2».

    Российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома.

    Венгрия решила ускорить проект строительства из-за попыток срыва.

    7 ноября 2025, 06:46
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    7 ноября 2025, 07:29
    Мирзиеев и Бердымухамедов обращались к Трампу на русском
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На саммите «Центральная Азия + США» президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов вели диалог с президентом США Дональдом Трампом на русском языке.

    Мирзиеев и Бердымухамедов в ходе саммита использовали русский язык для общения с Трампом, передает РИА «Новости».

    В саммите приняли участие главы пяти стран Центральной Азии. Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон предпочли использовать свои государственные языки в ходе встречи.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая после американского президента, говорил по-английски. Он оказался единственным из участников «пятерки», использовавшим этот язык в своем выступлении.

    Ранее Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что наблюдается существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине.

    7 ноября 2025, 18:48
    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть

    @ Marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подготовил пакет сделок, который будет предложен президенту США Дональду Трампу, в частности предусматривающий закупку американского сжиженного природного газа на сумму 600 млн долларов в течение пяти лет, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, среди предложений также рассматривается контракт на закупку у Westinghouse Electric Co. ядерного топлива на 100 млн долларов, передает ТАСС. На данный момент Россия остается основным поставщиком этого ресурса.

    Источники агентства заявляют, что Орбан рассчитывает получить взамен освобождение Венгрии от санкций США на российскую нефть, которые угрожают стабильности венгерской экономики. Переговоры между Будапештом и Вашингтоном продолжаются, и окончательные параметры сделки по американскому сжиженному газу могут измениться.

    По данным агентства, Белый дом подтвердил предстоящие переговоры между Трампом и Орбаном. В официальном заявлении отмечается, что стороны собираются обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что отказ от нефти и газа из России опасен для Венгрии.

    6 ноября 2025, 03:36
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 11:20
    AP: Итог выборов губернатора Вирджинии стал ударом по Трампу
    AP: Итог выборов губернатора Вирджинии стал ударом по Трампу
    @ Stephanie Scarbrough/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Демократ Абигейл Спанбергер одержала убедительную победу на губернаторских выборах в Вирджинии, став первой женщиной на этом посту и укрепив позиции Демократической партии, сообщает Associated Press.

    Демократ Абигейл Спанбергер одержала победу на выборах губернатора Вирджинии, впервые в истории возглавив штат как женщина, передает AP.

    Ее главным соперником на выборах была республиканец и действующий вице-губернатор Уинсом Эрл-Сирс. Победа Спанбергер стала важным достижением демократов перед промежуточными выборами 2026 года и ударом по позициям Дональда Трампа.

    «Мы отправили послание всей стране: в 2025 году Вирджиния выбрала прагматизм, а не политические разногласия», – заявила Спанбергер.

    В ходе кампании политик делала акцент на экономических вопросах, но также выступала за защиту прав на аборты в последнем южном штате, не принявшем новых ограничений. Она подчеркнула необходимость сохранять стабильность для сотен тысяч федеральных служащих на фоне правительственных конфликтов.

    В тот же вечер другие кандидаты-демократы тоже одержали победу, подтвердив лидерство партии в Вирджинии. Гхазала Хашми стала первой мусульманкой-женщиной, занявшей государственную должность в США, а Джей Джонс – первым чернокожим генпрокурором штата. Демократы сохранили контроль над законодательным собранием, что дает им широкие возможности для продвижения своей политики.

    Спанбергер, бывший офицер ЦРУ и экс-конгрессмен, строила кампанию как на экономических, так и биографических тезисах, делая упор на опыт госслужбы и материнство. Она намерена защищать экономику штата от новых мер администрации Трампа, включая сокращения госслужбы и тарифы, а также обещает усиливать поддержку образования и здравоохранения.

    Соперница Спанбергер, Эрл-Сирс, признала поражение и отметила, что если Спанбергер будет придерживаться центристского курса, то сможет объединить жителей штата. Несмотря на скандалы в предвыборной гонке, связанные с некоторыми однопартийцами, Спанбергер не отозвала их поддержку, ограничившись публичным осуждением.

    Ранее Демократическая партия одержала победу на ключевых выборах в Нью-Йорке, Вирджинии и Калифорнии, превысив ожидания по уровню поддержки.

    До этого Зохран Мамдани от Демократической социалистической партии выиграл праймериз мэра Нью-Йорка.

    Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка может вдохновить левых градоначальников Европы на фоне роста правых настроений.

    6 ноября 2025, 23:50
    Киев направил Будапешту законопроект с частичными уступками требованиям Венгрии

    Качка: Киев согласен на пять из 11-ти языковых требований Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Украина подготовила законопроект, предусматривающий согласие на пять из 11-ти венгерских языковых требований, он передан Будапешту, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

    Качка сказал, что в настоящее время на Украине функционирует около 100 венгерских школ. В двух третях из них обучение ведется на венгерском языке с несколькими предметами на украинском, а в остальных преобладает украинский язык при сохранении ряда ключевых дисциплин на венгерском, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день, де-факто, мы полностью покрываем запрос венгерской общины на образование, удовлетворяющее их интересы. То, что просит венгерское правительство, касается точечных вещей», – сказал он.

    По его словам, если венгерская сторона одобрит проект, документ будет внесен в Верховную раду. Он также указал, что предложенные изменения направлены не только на поддержку венгерского, но и других национальных меньшинств, проживающих на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заблокировала попытки Украины начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Официальная претензия Будапешта к Украине ссылается на закон 2015 года, уничтоживший языковые права венгров Закарпатья.

    5 ноября 2025, 01:40
    Трамп переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
    Трамп переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
    @ Inspiration4/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп переназначил Джареда Айзекмана на пост главы НАСА после того, как несколько месяцев назад отозвал его кандидатуру из-за того, что президент назвал «тщательным пересмотром предыдущих связей».

    «Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и преданность делу расширения границ исследований, раскрытию тайн Вселенной и развитию новой космической экономики делают его идеально подходящим для того, чтобы возглавить НАСА в смелую новую эру», – приводит CNBC слова Трампа в социальной сети Truth во вторник.

    Айзекман, который дружит с генеральным директором Tesla Илоном Маском, был первоначально назначен на пост главы НАСА в декабре 2024 года, еще до того, как Трамп вступил в должность. Он – миллиардер, основавший платежную компанию Shift4 и возглавивший два частных космических полета. Но Трамп снял его кандидатуру в конце мая после ссоры с Маском.

    В то время Трамп заявил, что снимает кандидатуру из-за прошлых связей Айзекмана, хотя и не уточнил, каких именно. В некоторых сообщениях предполагали, что это была ссылка на предыдущие пожертвования Айзекмана демократам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты, среди которых был и Айзекман. Президент США Трамп заявил  о скором объявлении нового кандидата на этот пост. WSJ сообщила о скрытой борьбе за пост главы НАСА.

    5 ноября 2025, 18:27
    Трамп пообещал экономический бум после завершения самого длинного шатдауна США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на встрече с сенаторами выразил уверенность, что после рекордного по длительности шатдауна стране предстоит экономический рост.

    «Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США… Экономический бум будет, как только они откроются», – подчеркнул Трамп во время завтрака с членами Сената, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также жестко раскритиковал позицию оппозиции, заявив, что демократы действуют подобно пилотам-камикадзе.

    Ранее сообщалось, что несмотря на продолжающееся уже 30 дней ограничение работы федерального правительства, военные в США получат зарплату за счет перераспределения 5,3 млрд долларов из бюджетных фондов Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что средства на оплату жалованья военным США в период шатдауна практически исчерпаны.

    Власти США привлекли более 5 млрд долларов для сохранения выплат военным несмотря на приостановку деятельности правительства.

    5 ноября 2025, 03:10
    В США статью NYT о планах Белого дома на Венесуэлу назвали «отсебятиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Газета New York Times (NYT) написала о сценариях военного вмешательства в дела Венесуэлы, которые рассматривают Белом доме, отметив, что основная идея этого – смена действующей в стране власти, с чем не согласился специальный посланник президента США по особым поручениям с 2025 года Ричард Гренелл.

    «В этой статье NYT полно ошибок. Это не новостной материал, это отсебятина, которая должна быть размещена на странице редакционных материалов», – написал он в соцсети Х, приложив ссылку на материал газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам ряда американских чиновников, администрация американского президента Дональда Трампа разработала сценарии военных действий в Венесуэле, включая нападения на воинские подразделения, которые защищают президента Николаса Мадуро, и шаги по захвату контроля над нефтяными месторождениями страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент утвердил секретный документ, разрешающий ЦРУ проводить активные операции против властей Венесуэлы. Американские военные 24 октября подняли в воздух два тяжелых B-1, которые приблизились к побережью Венесуэлы. При этом Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США, однако Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью.

    6 ноября 2025, 06:11
    NYP: Эпштейну пообещали свободу за показания против Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший сокамерник Джеффри Эпштейна сообщил, что финансисту сулили освобождение в обмен на показания против экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Post.

    Бывший полицейский Николас Тартальоне, находившийся в одной камере с Джеффри Эпштейном, сообщил, что прокуроры США якобы предлагали миллиардеру помилование за дачу показаний против Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По словам Тартальоне, Эпштейну якобы сказали, что для выхода на свободу ему достаточно заявить о причастности Трампа к его преступлениям.

    В прошении о помиловании Тартальоне указал, что бывший прокурор Морин Коми сообщила Эпштейну, что не потребуется предоставлять доказательства, достаточно, если окружение Трампа не сможет опровергнуть обвинения. Он рассказал об этом разговоре своему соседу по камере.

    В 2019 году Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними, что грозило ему сроком до 40 лет, а также в преступном сговоре. Следствие утверждало, что в течение нескольких лет он завлекал и использовал десятки девушек, младшим из которых было по 14 лет. Некоторых жертв миллиардер привлекал к вербовке новых девушек.

    Суд отказал Эпштейну в залоге, оставив его под стражей. В июле 2019 года Эпштейна обнаружили без сознания в камере, вскоре он скончался. Официально считается, что он покончил с собой. Появление новых откровений вызвало новый общественный интерес к делу финансиста, особенно на фоне предвыборных обещаний Трампа рассекретить материалы по делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал свою администрацию не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу Джеффри Эпштейна. Из снятого ФБР видео у входа в камеру Эпштейна при публикации пропала одна минута записи. Минюст США и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.

    5 ноября 2025, 06:42
    Эксперт Расмуссен заявил о невыполнении Трампом предвыборных обещаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Год спустя после президентских выборов миллионы американцев оказались затронуты масштабным шатдауном, который привел к потере медицинской страховки для значительной части населения, заявил бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен.

    По его словам, президент США Дональд Трамп не выполняет свои предвыборные обещания, а миллионов американцев затронул продолжающийся шатдаун, передает РИА «Новости». Расмуссен, комментируя годовщину победы Трампа на выборах, напомнил, что Трамп обещал изменить политику, однако на практике страна столкнулась с серьезными трудностями.

    «Выполняет ли Трамп свои обещания? Безусловно, нет. Сейчас мы переживаем близкий к рекордному шатдаун, который затрагивает миллионы американцев. Миллионы людей теряют медстраховку, мы отправляем помощь другим странам на миллиарды долларов, тогда как многие американцы стараются свести концы с концами», – подчеркнул эксперт.

    По мнению Расмуссена, ситуация в США заметно ухудшилась и не соответствует риторике Трампа о первенстве Америки. Он выразил разочарование, отметив, что рассчитывал на другое развитие событий. Эксперт подчеркнул, что год назад поддерживал Трампа значительно больше, чем сейчас.

    Также Расмуссен признался, что ожидал от нового президента способности преодолеть партийные разногласия и объединить страну. Однако, по его словам, сейчас общество в США стало еще более расколотым, чем прежде, а критики Трампа все чаще сталкиваются с нападками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта США предупредил об угрозе остановки авиасообщения на Восточном побережье страны из-за возможного шатдауна. Белый дом высмеял демократов, обвиняя их в блокировании бюджета к Хэллоуину. Эксперты отметили, что длительный шатдаун способен негативно сказаться на экономике и жизни миллионов американцев.

    6 ноября 2025, 07:19
    Трамп: Победа Мамдани в Нью-Йорке – это потеря суверенитета части США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Победа социалиста Зохрана Мамдани на выборах нью-йоркского мэра стала потерей части американского суверенитета, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся», – указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Демократическая партия победила на ключевых выборах в Нью-Йорке, Вирджинии и Калифорнии. В Нью-Йорке Эндрю Куомо признал поражение и поздравил 34-летнего Зохрана Мамдани с победой на выборах мэра.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что значит избрание социалиста Мамдани для всех США.

  • О газете
