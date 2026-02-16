Россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год

Tекст: Татьяна Косолапова

Китайский или восточный Новый год – главный ежегодный праздник многих азиатских стран. Дата его празднования плавающая, обычно приходится на конец января – начало февраля и длится 15 дней. В этом году в мире он отмечается 17 февраля.

«Традиции китайского Нового года намного глубже, чем просто красные фонарики и громкие фейерверки. Это древний праздник с обычаями, которые уходят корнями на многие столетия. Китайский Новый год, или Праздник весны, имеет выраженный религиозно мифологический подтекст, характерный для азиатской культуры. Значительная часть ритуалов посвящена почитанию божеств, которые нам не близки, поэтому многие традиции могут показаться россиянам непривычными», – говорит Ковачич.

При этом существуют и другие важные традиции, которые применимы для россиян, желающих отметить китайский Новый год, замечает собеседник. Во-первых, Новый год в Китае, как и в России, является семейным праздником. Примерно за две недели до его наступления начинается весенняя миграция. Жители городов возвращаются на малую родину, то есть в места, где они родились и выросли, где живут их родители и родственники. Для каждого китайца важно вернуться в отчий дом и провести это время с близкими людьми. За две недели до праздника вся страна погружается в массовые перемещения всеми видами транспорта – железнодорожные и авиаперевозки перегружены, автодороги испытывают высокую нагрузку, что создает серьезную транспортную напряженность.

Во-вторых, продолжает эксперт, этот азиатский праздник связан с избавлением от всего старого. Считается, что это период обновления, и все старое должно остаться в уходящем году. Накануне обязательно проводят генеральную уборку: выметают пыль из углов, что символизирует избавление от негативной энергии прошлого, тщательно моют дома, лестничные пролеты, очищают от мусора и приводят в порядок дворовую территорию. Все делают особенно внимательно, чтобы встретить Новый год в чистоте.

«Следующий важный момент это подготовка к новогоднему столу. Продукты покупают заранее и в большом количестве. Это имеет практический смысл, потому что в первые дни Нового года многие магазины, особенно в небольших городах Китая, закрыты. Возможности срочно купить еду и товары первой необходимости может не быть. Поэтому повседневные продукты и нужные вещи приобретают с запасом на несколько дней», – делится специалист.

Он рассказывает, что существует китайская поговорка о том, что старый год провожают пельменями, а новый встречают лапшой. Поэтому данное блюдо являются обязательным в преддверии праздника. В предновогодний день семья собирается за столом и вместе лепят китайские пельмени (цзяоцзы), что символизирует воссоединение и единение. По форме они напоминают золотые слитки, поэтому считаются символом удачи, богатства и процветания в новом году.

Еще один важный атрибут праздника – рыба, подчеркивает китаист. Ее подают целиком, с головой и хвостом. Она символизирует изобилие, поскольку слово рыба созвучно слову избыток на китайском языке. Считается, что если на новогоднем столе есть это водоплавающее, то в новом году будет достаток. Часто рыбу не съедают полностью, так как она имеет прежде всего символическое значение, но на стол ее ставят обязательно. А наступивший Новый год традиционно встречают лапшой долголетия (шоумянь). Ее готовят максимально длинной, не разламывая при варке. Она символизирует долгую жизнь и удачу, поэтому получила такое название.

«Празднование китайского нового года продолжается несколько дней. В первые дни принято посещать близких друзей и родственников. Второй день обычно посвящают визитам замужних дочерей в родительский дом. Это время проводят в кругу семьи, смотрят праздничные концерты и развлекательные программы, которые транслируются по телевидению и в интернете, а также новогодние фильмы и шоу», – замечает Ковачич.

Изначально первые дни Нового года в Китае обязательно сопровождались громкими фейерверками и салютами, отмечает собеседник. Сейчас в крупных городах этой страны действуют ограничения на их использование. Это связано с вопросами безопасности, риском пожаров и загрязнением воздуха. Поэтому фейерверки постепенно утрачивают значение как повсеместная традиция.

