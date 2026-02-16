Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
США уничтожили свой корабль в предупреждение России и КНР
Американские военные утопили десантный корабль во время учений, чтобы испытать новые ракеты и продемонстрировать возможности другим странам, сообщает 19FortyFive.
ВМС США проводят учения SINKEX, в ходе которых топят собственные корабли, сообщает «Российская газета». Такие испытания позволяют собрать данные о прочности корпуса и эффективности современного вооружения в реальных условиях.
По информации издания 19FortyFive, во время маневров Valiant Shield 24 в 2024 году был уничтожен десантный корабль USS Cleveland класса «Остин». Его потопили с помощью оперативно-тактических ракет Precision Strike Missile. Издание подчеркивает, что подобные действия ВМС США служат предупреждением для России и Китая.
«Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет на дне океана», – говорится в публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») на территории Гренландии в ближайшее время. Франция запросила проведение учений альянса в Гренландии.