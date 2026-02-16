Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
В Орле открыли новую станцию водоподготовки
В Орле завершено строительство новой станции водоподготовки на Наугорском водозаборном узле.
Объект был введен в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщается в Telegram-канале Минстроя.
Суточная производительность станции составляет 1577,8 кубометра. Ожидается, что благодаря этому качественная питьевая вода станет доступна для более чем 4,5 тыс. жителей Советского района, а также повысится надежность водоснабжения всего города. Проект предусматривает создание комплексной системы экологической безопасности и устойчивого развития критической инфраструктуры.
В системе водоподготовки применяются современные технологии многоступенчатой очистки и обеззараживания, что позволяет контролировать риски образования побочных продуктов дезинфекции. Используются новейшие методы предподготовки и фильтрации, что положительно влияет на итоговое качество воды.
В составе новых технологических мощностей – насосная станция с производительностью 65,74 кубометра в час и канализационная насосная станция, рассчитанная на шесть кубометров в час. Ожидается, что этот проект обеспечит эффективное функционирование системы жизнеобеспечения города.
