У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.8 комментариев
Объявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
Североатлантический альянс планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») на территории Гренландии в ближайшее время, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Как сообщает Reuters, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе, когда в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран-участниц альянса, передает ТАСС.
По данным агентства, основной целью операции станет усиление роли НАТО в арктическом регионе, а также снижение напряженности между американским президентом Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.
В январе Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.
Ранее США усомнились в достаточности защиты Гренландии со стороны Дании.
Газета Politico сообщала о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.