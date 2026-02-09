Работу с помощью проекта «Единой России» получили более 580 тыс. россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщает пресс-служба отделения партии «Единая Россия» Московской области, передает Regions.ru. Федеральный координатор проекта Андрей Исаев рассказал, что в 2025 году поддержку в поиске работы получили более 580 тыс. россиян, среди которых 17 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья и 6,7 тыс. участников специальной военной операции.

В Московской области по программе трудоустроились около 700 человек, 103 из которых – ветераны спецоперации. Директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что проект охватывает профориентацию, обучение, тренинги и поддержку разных категорий граждан, включая молодежь и участников СВО.

С июня 2024 года при Кадровом центре действует совместный проект женских клубов с «Единой Россией», предназначенный для организации встреч и тренингов для женщин, желающих сменить профессию или вернуться на работу после перерыва.

В 2026 году Кадровый центр планирует усилить работу по трудоустройству участников спецоперации и молодежи.