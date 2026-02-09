Открыта регистрация добровольцев на ключевые мероприятия 81-й годовщины Победы

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-конференция прошла с участием общественных и политических деятелей, ветерана войны, а также представителей движения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году добровольцы смогут присоединиться к крупным всероссийским и международным патриотическим акциям, среди которых традиционные проекты «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Сад памяти» и «Диктант Победы».

Старт регистрации на конкурс «Послы Победы», победители которого будут сопровождать главный парад на Красной площади, был объявлен председателем Центрального штаба Волонтеров Победы Ольгой Занко. «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Диктант Победы» – эти акции знают миллионы людей по всему миру. Мы предлагаем стать их организаторами», – заявила она. Участвовать могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт организации патриотических акций.

Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия» в шестой раз проводят Международную историческую онлайн-игру «1 418», посвященную подвигу советских солдат. В прошлом году к проекту присоединились более 80 тыс. человек из разных стран. Команда из Египта, победившая в 2025 году, отметила, что участие в игре помогло им сплотиться и вдохновило к новым проектам.

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева подчеркнула, что знание истории Великой Отечественной войны помогает формировать единое историческое пространство. Каждый доброволец, участвующий в мероприятиях 81-й годовщины Победы, пройдет обязательный исторический минимум, подготовленный специалистами центра.

К работе волонтерского корпуса активно подключаются партнерские организации, в том числе ОАО «РЖД». Заместитель начальника департамента социального развития компании Владимир Сайбель рассказал, что сотрудники РЖД помогают не только ветеранам войны, но и участникам спецоперации на Украине, а также поддерживают семьи военнослужащих.

Завершилась пресс-конференция выступлением ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука, прошедшего боевой путь от детдома до освобождения ряда стран Европы. Он выразил благодарность Волонтерам Победы за поддержку и отметил, что сохранение памяти о Великой Победе – залог светлого будущего страны.