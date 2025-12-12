Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
«АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» анонсировала проведение проверки для автомобилей Lada Granta 2025 года выпуска из-за необходимости подтверждения потребительских характеристик.
Проверка затронет 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, передает РИА «Новости». В Росстандарте пояснили, что программа касается автомобилей с конкретными VIN-кодами, выпущенными именно указанными датами.
В «АвтоВАЗе» заявили, что диагностика связана с подтверждением потребительских характеристик машин, выпускаемых для российского рынка. В компании отметили, что идет речь о дополнительной проверке, планируемой по внутренним стандартам качества.
Диагностика будет распространяться только на те автомобили, которые уже были реализованы дилерами в указанный срок. В ближайшее время «АвтоВАЗ» опубликует список VIN-кодов автомобилей, подлежащих проверке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи новых автомобилей Lada на российском рынке за январь-октябрь 2025 года снизились на 25%. Доля бренда Lada упала до чуть более 20%.
Продажи моделей Lada Largus открылись в дилерской сети после устранения и проверки особенностей работы одного из клапанов.