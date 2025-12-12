«АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta

Tекст: Елизавета Шишкова

Проверка затронет 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, передает РИА «Новости». В Росстандарте пояснили, что программа касается автомобилей с конкретными VIN-кодами, выпущенными именно указанными датами.

В «АвтоВАЗе» заявили, что диагностика связана с подтверждением потребительских характеристик машин, выпускаемых для российского рынка. В компании отметили, что идет речь о дополнительной проверке, планируемой по внутренним стандартам качества.

Диагностика будет распространяться только на те автомобили, которые уже были реализованы дилерами в указанный срок. В ближайшее время «АвтоВАЗ» опубликует список VIN-кодов автомобилей, подлежащих проверке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи новых автомобилей Lada на российском рынке за январь-октябрь 2025 года снизились на 25%. Доля бренда Lada упала до чуть более 20%.

Продажи моделей Lada Largus открылись в дилерской сети после устранения и проверки особенностей работы одного из клапанов.