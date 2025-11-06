«Автостат»: Продажи новых Lada в России резко упали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажи новых автомобилей Lada на российском рынке за январь-октябрь 2025 года снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 271 тыс. машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства «Автостат». В октябре снижение стало еще более заметным – продажи сократились на 25,8% до 33,2 тыс. автомобилей.

В сообщении аналитиков отмечается: «Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в середине осени пришлось чуть более 20% от общего объема, что в количественном выражении составляет 33251 проданный экземпляр». Для сравнения, в октябре 2024 года доля бренда превышала 26%.

Самой востребованной моделью вновь стала Lada Granta: за десять месяцев продано 121,2 тыс. машин, что на 28,8% меньше, чем год назад. В октябре ее результат – почти 15,2 тыс. автомобилей, тоже с падением на 28,4%.

Lada Vesta удерживает третью позицию среди всех представленных на российском рынке моделей: за десять месяцев реализовано 69,3 тыс. автомобилей, что на 34% меньше показателя 2024 года. В октябре продажи этой модели составили 7,4 тыс. штук, также минус 34,2%.

Lada Niva Legend в октябре оказалась на девятом месте российского рейтинга – ее купили 3,7 тыс. человек, что на 24,4% меньше прошлогоднего значения. За десять месяцев на эту модель пришлись почти 28 тыс. проданных автомобилей, снижение составило 28,6%.

