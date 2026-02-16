Песков согласился с мнением Фицо о причинах критики Орбана Зеленским

Tекст: Ольга Иванова

Позицию Кремля по нападкам Владимира Зеленского на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана передает РИА «Новости».

Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле полностью согласны с оценкой, данной премьером Словакии Робертом Фицо. По словам Пескова, нападки Зеленского связаны с несогласием Венгрии относительно членства Украины в Европейском союзе.

Песков подчеркнул: «Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Собственно, де-факто оно так и есть, по-другому это расценивать невозможно» – так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Фицо. Словацкий премьер ранее заявил, что нефть стала предметом политического шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе, однако не уточнил, кто именно осуществляет давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции. Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес. В своей публикации он поблагодарил «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз».