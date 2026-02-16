Испанские врачи устроили масштабную забастовку

Испанские врачи начали забастовку с требованием улучшения условий труда

Tекст: Мария Иванова

В Испании стартовала масштабная забастовка врачей, сообщает ТАСС.

Стачка продлится до 20 февраля, и в ней участвуют более 210 тыс. медиков. Главные требования синдикатов – разработка отдельного устава для врачей, который бы учитывал уникальные особенности их профессии и отличался от общего устава для всех медицинских работников.

Профсоюзы также заявили, что подобные забастовки могут повторяться ежемесячно вплоть до июня, если власти не пойдут на уступки. Несмотря на протест, государство обещает сохранить минимальный объем медицинских услуг, чтобы не допустить сбоев в оказании экстренной помощи населению.

Андалузский медицинский профсоюз подчеркнул: по закону забастовка – это индивидуальное право врача, и никто не обязан предупреждать заранее о своем намерении присоединиться. Начальство не вправе требовать предварительного уведомления или учитывать участие врача в забастовке при формировании рабочих графиков.

