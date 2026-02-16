Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Глава РФПИ Дмитриев высмеял использование Каллас цитат из комиксов Marvel
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на цитирование комиксов Marvel верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.
Дмитриев с иронией отреагировал на цитирование комиксов Marvel главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает ТАСС.
«Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» – написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети.
Ранее Кая Каллас в ходе панельной дискуссии на конференции процитировала персонажа комиксов вселенной Marvel. Таким образом она призвала европейцев к объединению. Позже политик вновь повторила свой призыв к «общему сбору» стран Евросоюза.
Дипломат сравнила жителей европейских стран с супергероями, снова обратившись к вселенной Marvel за вдохновением. Она подчеркнула, что героями становятся в результате выбранного ими пути, а не благодаря способностям, которые им даны.
Ранее издание Politico присудило необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, и Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – «поджатые губы и надутые щеки».
Кая Каллас заявила, что после завершения нынешней работы станет очень умной благодаря увлечению чтением.