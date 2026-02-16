  • Новость часаРоссийские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    Министр обороны Нидерландов: F-35 можно взломать, как iPhone
    Россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    Иран передал подрядчику из России землю для ж/д коридора «Север-Юг»
    Венгрия и Словакия запросили у Хорватии транзит российской нефти
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение 592 млн рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    16 февраля 2026, 13:21 • Новости дня

    Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel

    Глава РФПИ Дмитриев высмеял использование Каллас цитат из комиксов Marvel

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на цитирование комиксов Marvel верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Дмитриев с иронией отреагировал на цитирование комиксов Marvel главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает ТАСС.

    «Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» – написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети.

    Ранее Кая Каллас в ходе панельной дискуссии на конференции процитировала персонажа комиксов вселенной Marvel. Таким образом она призвала европейцев к объединению. Позже политик вновь повторила свой призыв к «общему сбору» стран Евросоюза.

    Дипломат сравнила жителей европейских стран с супергероями, снова обратившись к вселенной Marvel за вдохновением. Она подчеркнула, что героями становятся в результате выбранного ими пути, а не благодаря способностям, которые им даны.

    Ранее издание Politico присудило необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, и Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – «поджатые губы и надутые щеки».

    Кая Каллас заявила, что после завершения нынешней работы станет очень умной благодаря увлечению чтением.

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    13 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    15 февраля 2026, 12:01 • Новости дня
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной

    Политолог Ткаченко: Для организации внешнего управления Украиной важно решить бытовые вопросы республики

    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной
    @ Hennadii Minchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны. Целью международных структур станет непосредственная организация свободных выборов в республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в России допустили возможность обсуждения с США и ЕС создание международной администрации на Украине под эгидой ООН.

    «Технически «перехват» управления над Украиной международной администрацией под эгидой ООН должен выглядеть следующим образом: офис Владимира Зеленского отстраняется от власти, а сменяют его руководящие структуры, главной задачей которых станет организация и проведение выборов в республике», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

    «В течение этого периода налаживается политическая «оттепель»: легализуются партии, представляющие разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. Соответственно, на таких основаниях украинский народ выражает свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвращают полноценный контроль над государством», – уточняет он.

    «Идея хорошая и здоровая. Россия готова работать над обеспечением подобного режима на Украине. Конечно, это потребует много сил и времени. Вполне вероятно, что западные государства, взвесив все за и против этого подхода, добровольно откажутся от участия в инициативе, что, теоретически, развяжет руки Москве», – добавляет собеседник.

    «С другой стороны, реализовать международное управление – задача сложная. Для этого требуется согласие хотя бы в минимальной степени со стороны США и ЕС, а пока Брюссель особой договороспособностью похвастаться не может. Удастся ли сделать Старый Свет более сговорчивым – сложный вопрос», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, руководство государством подразумевает и обеспечение работы ЖКХ, деятельности пожарных и правоохранительных органов, системы социального обеспечения. Лишатся ли своих полномочий люди, которые занимаются этими сферами сейчас?», – говорит он.

    «Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится «лицом» работы бытовых служб в стране – ситуация несколько меняется. Как все это сложить – вопрос, который и предстоит решить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Москва готова обсудить с США и ЕС внешнее управление Украины под эгидой ООН. Как отметил Михаил Галузин, заместитель главы МИД, в разговоре с ТАСС, данная идея новой не является, поскольку еще в марте 2025 года Владимир Путин озвучивал этот вариант как один из возможных сценариев развития событий.

    Дипломат подчеркнул, что введение внешнего управления «позволит провести на Украине демократические выборы» и «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать» мирное соглашение. Тем не менее, Галузин добавил, что единообразный механизм создания временных администраций формально в ООН не закреплен.

    В этой связи замминистра указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. Первым же шагом, на пути создания подобного режима, должно стать «достижение договоренностей между сторонами конфликта».

    При этом на Украине и за ее пределами неоднократно признавали неспособность Киева обеспечить функционирование всех государственных институтов. Так, еще в конце 2024 года министр финансов страны Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais заявил, что офис Зеленского не может поддерживать все нужды ВСУ, поскольку на них тратится «более 26% ВВП» республики.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления ряда стран Запада во время Мюнхенской конференции об отравлении умершего в 2024 году блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) ядом древесной лягушки, бездоказательны и являются глумлением над мертвыми, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    «К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми. Даже после смерти российского гражданина Лондон и европейские столицы не могут дать ему упокоиться, что весьма красноречиво говорит об инициаторах этой кампании», – говорится в заявлении.

    В дипмиссии назвали показательным участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе. «Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство отметило, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Российские дипломаты сравнили заявления об отравлении Навального с «делом Скрипалей». «Громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?» – спрашивают в дипмиссии.

    14 февраля Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление о том, что Навальный был отравлен с использованием вещества эпибатидин – яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Якобы подобный вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального. В связи с этим упомянутые страны обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ указала на бездоказательность обвинений, отметив, что Запад использует подобные заявления для отвлечения внимания от собственных проблем.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе. Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    13 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    14 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских

    Захарова призвала осудить высказывания Зеленского о русских спортсменах

    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.

    Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

    Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

    Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

    Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.

    14 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил высказывания Владимира Зеленского о Викторе Орбане и заявил об отказе выделять средства Украине.

    Петер Сийярто назвал заявления Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане хамскими, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина не получит венгерские средства на продолжение конфликта и Венгрия не намерена втягиваться в войну.

    Сийярто также прокомментировал реплику Зеленского на Мюнхенской конференции, где украинский президент обвинил Орбана в том, что тот «отращивает живот», а не увеличивает армию для защиты от России. В ответ Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза.

    Сийярто отметил, что Зеленский «совершенно не понимает ситуацию» и добавил: «Украина защищает себя, а не нас». Он напомнил, что Россия не нападала на Европу, а Венгрия не желает втягиваться в этот конфликт.

    Министр подчеркнул, что бесполезно делать высокомерные и хамские замечания в адрес Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем или поддерживать оппозиционную партию.

    Сийярто заявил: «Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодежь на украинский фронт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.

    13 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Сергей Безруков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    Об этом актер сообщил подписчикам в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что текущих рабочих обязанностей ему хватает и добавил, что полностью сосредоточен на своих действующих проектах.

    «У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», – написал Безруков.

    Ранее сообщалось, что в список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Источник в окружении режиссера рассказал, что он ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.

    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    13 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин предложил перенести молельные комнаты из многоквартирных домов в общественные места, такие как торговые центры и магазины.

    «Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4–5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – сказал он в беседе с РБК.

    По словам Таджуддина, жители домов обоснованно выражают недовольство по поводу молельных комнат в жилых зданиях, и подобные претензии он считает понятными. Он подчеркнул, что простыми ограничениями ситуацию решить не получится.

    Глава ЦДУМ считает, что власти и представители бизнеса должны предусмотреть создание небольших молельных комнат в общественных пространствах. Он отметил, что речь идет о помещениях на несколько человек, где не будет массовых собраний. Такая мера, по мнению религиозного лидера, поможет снизить напряженность среди жильцов, ведь сейчас верующие нередко используют квартиры для проведения молений.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий «молельные комнаты» в многоквартирных домах.

    Напомним, Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    13 февраля 2026, 20:38 • Новости дня
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финский залив сейчас покрыт льдом примерно на 80%, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

    Непрерывные морозы в течение полутора месяцев способствовали значительному продвижению ледяного покрова на запад, сообщил Колесов в Telegram-канале. Однако он отметил, что усиление северо-восточного ветра, связанное с прохождением циклона южнее Петербурга, приводит к разрыву и растяжению льда.

    Колесов также подчеркнул, что если морозная погода сохранится, возможно полное покрытие залива льдом. Он напомнил, что в последние относительно теплые зимы такого количества льда на заливе не наблюдалось. Ранее лед полностью покрывал лишь восточную часть Финского залива, а на западе, где было теплее, ледяной покров почти не формировался, добавил глава Гидрометцентра.

    На прошлой неделе сухогруз Sfera сел на мель в Финском заливе.

