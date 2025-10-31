  • Новость часаМинобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    Центробанк аннулировал лицензию «Драйв клик банка»
    Bloomberg сообщил о доминировании России над НАТО в Арктике
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 11:39 • Новости дня

    Венгрия решила запросить у США снятие санкций на закупку нефти и газа России

    Орбан заявил о желании Венгрии получить исключения из санкций США на нефть и газ

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов, заявил ремьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Венгрия рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России, передает РИА «Новости». Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, «нужно заставить американцев понять эту странную ситуацию, все сложности которой они могут не знать».

    Орбан отметил, что Венгрия находится в особой позиции из-за отсутствия выхода к морю. Страна не может использовать альтернативные пути импорта энергоресурсов и из-за географических ограничений остро зависит от поставок из России.

    На прошлой неделе США объявили о новом пакете санкций против российских энергокомпаний, в том числе против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур. Будапешт намерен убедить Вашингтон сделать для страны исключение, чтобы обеспечить стабильные поставки энергоносителей.

    Ранее президент США Дональд Трамп запланировал провести переговоры с Виктором Орбаном на следующей неделе.

    Глава МИД ВенгрииПетер Сийярто отметил, что поставки российских энергоресурсов в Венгрию касаются только экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул привлекательность российской нефти для Венгрии из-за низкой цены.

    30 октября 2025, 18:29 • Новости дня
    Юшков: Компаниям США невыгодно поставлять нефть и газ в Китай
    Юшков: Компаниям США невыгодно поставлять нефть и газ в Китай
    @ REUTERS/Lucas Jackson

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Потенциальные поставки нефти и газа с Аляски в Китай, анонсированные главой Белого дома Дональдом Трампом, маловероятны. Американские компании не смогут предложить более конкурентоспособные цены, чем российские поставщики, а Пекин не станет разрывать долгосрочные контракты с Москвой, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Китай, несмотря на заявления Трампа о возможных поставках энергоресурсов с Аляски, будет руководствоваться экономической целесообразностью. Пекин не откажется от российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    «Основные объемы наших энергоносителей поставляются в Китай по долгосрочным контрактам – через нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», транзитом через Казахстан и морскими маршрутами. Суммарно речь идет о десятках миллионов тонн», – пояснил эксперт.

    «Корректировки возможны лишь в краткосрочных соглашениях Китая с Россией, Саудовской Аравией и другими поставщиками, но только если американские компании предложат более низкие цены. Это маловероятно: у них нет стимула предоставлять значительные скидки для выхода на китайский рынок, особенно учитывая существующий спрос на аляскинские энергоресурсы».

    «Поэтому заявление Трампа выглядит как попытка продемонстрировать успех переговоров. Если бы соглашения действительно готовились, мы увидели бы предварительные документы и представителей американских компаний на саммите», – резюмировал аналитик.

    Президент США Дональд Трамп назвал прошедшую на авиабазе Кимхэ в Пусане встречу с председателем КНР Си Цзиньпином «блестящей» и «успешной». По его словам, стороны пришли к соглашению «практически по всем вопросам», сообщает CNN.

    В частности, Трамп допустил возможность поставок китайской стороне нефти и газа с Аляски. По его словам, американские министр энергетики Крис Райт, министр внутренних дел Даг Бергум, а также представители энергетических ведомств Китая в ближайшее время обсудят, «можно ли заключить эту сделку».

    Глава Белого дома назвал потенциальное соглашение «очень масштабным». По данным китайской таможни, в 2024 году доля американских поставщиков составляла около 5% импорта СПГ и 2% импорта сырой нефти в Китай, сообщает Reuters.

    В четверг цены на углеводороды на мировых рынках снизились на фоне потенциального торгового перемирия между США и Китаем. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,65%, нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,63%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, что санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», на которых приходится почти половина российского экспорта нефти, имеют целью потеснить российские углеводороды на мировых рынках.

    Комментарии (3)
    30 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность

    Эксперт Анпилогов: Ядерные испытания Трампа подорвут международную безопасность

    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение США о возобновлении ядерных испытаний – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп распорядился начать испытания ЯО в ответ «на действия других стран».

    «Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

    Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    WSJ: Возобновление ядерных испытаний США было бы подарком России и Китаю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возобновление Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия может обернуться выгодой для России и Китая, пишет Wall Street Journal.

    «Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», – заявил WSJ эксперт по вопросам оружия массового уничтожения в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне Гэри Сеймор, передает РИА «Новости».

    По словам Сеймора, США не нуждаются в испытаниях для поддержания надежности собственного ядерного арсенала.

    Напомним, Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами. Он объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:43 • Новости дня
    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США

    Песков: Россия и США не вступили в новую гонку вооружений

    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не считает, что между Россией и США началась новая гонка вооружений, несмотря на недавние испытания ракеты «Буревестник», подводного аппарата «Посейдон» заявления Вашингтона о подлодке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит признаков старта новой гонки вооружений между Россией и США, передает ТАСС.

    На вопрос, можно ли говорить о начале гонки вооружений, Песков ответил: «Все-таки нет».

    Его комментарий прозвучал после недавнего выступления президента России Владимира Путина, где тот сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Эти заявления были сделаны на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что американские подлодки превосходят всех на 25 лет.

    Ранее Песков заявил, что Москва не видит тупика в обсуждениях с Вашингтоном и считает контакты продолжительными.

    Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 22:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие

    Вице-президент США Вэнс заявил о необходимости ядерных испытаний для США

    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Белом доме, что США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Белом доме, что США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия, передает ТАСС.

    Он отметил, что «у США, России и Китая большой арсенал».

    «Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», – заявил Вэнс.

    При этом вице-президент США не уточнил, планируется ли в ближайшее время возобновление ядерных взрывов во время тестов. Дополнительные подробности или сроки возможных испытаний он также не привел.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания на равных с другими странами. ООН отметила угрозу эскалации после его высказываний о возвращении испытаний.

    Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что юридически Соединенные Штаты обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.

    Комментарии (5)
    30 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Глава TotalEnergies признал убытки после отказа от российской нефти

    Глава TotalEnergies Пуянне признал убытки после отказа от российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания прекратила закупки российской нефти с конца 2022 года и понесла дополнительные убытки по сравнению с другими энергетическими компаниями.

    «TotalEnergies, как вы знаете, прекратила торговлю российской нефтью с конца 2022 года. В некоторых случаях мы сами себя наказывали по сравнению с другими компаниями», – заявил он, передает ТАСС.

    Пуянне подчеркнул, что это решение соответствовало соблюдению санкций против России, несмотря на финансовые потери компании.

    В сентябре США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 22:44 • Новости дня
    The Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник»

    The Spectator: ПРО «Золотой купол» не защитит США от «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская система ПРО, известная как «Золотой купол», не способна перехватить российскую ракету «Буревестник», оснащенную ядерным реактором и способную маневрировать на высоте около 50 метров.

    Система противоракетной обороны «Золотой купол», предложенная Дональдом Трампом, не сможет отразить атаку российской высокотехнологичной ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Такое мнение выразил колумнист The Spectator Марк Галеотти, ссылаясь на технические возможности ракеты.

    В статье автор отметил, что благодаря ядерному реактору «Буревестник» может преодолевать расстояния, недоступные другим типам крылатых ракет. Кроме того, ракета способна маневрировать на минимальной высоте до 50 метров, что существенно затрудняет ее перехват существующими средствами противоракетной обороны, подчеркнул Галеотти.

    В материале также указано, что тактико-технические характеристики российского вооружения ставят под угрозу эффективность проекта ПРО «Золотой купол», который был неоднократно раскритикован в экспертном сообществе.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    The Wall Street Journal отметила, что «Буревестник» представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США.

    Путин заявил, что создание «Буревестника» является прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и для науки и народного хозяйства.


    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Индия заявила об изучении последствий санкций против нефтяного сектора России

    МИД Индии: Нью-Дели изучает последствия санкций против нефтяного сектора России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что страна внимательно оценивает последствия новых санкций против российского нефтяного сектора.

    «Мы изучаем последствия этих санкций», – подчеркнул дипломат. По его словам, Индия будет принимать решения «естественным образом с учетом меняющейся динамики мирового рынка», передает ТАСС.

    Джайсвал отметил, что страна самостоятельно определит, какие именно последствия ограничения принесут для Индии.

    Дипломат напомнил, что более широкая позиция индийских властей по вопросу закупок энергоресурсов давно известна. «В этом отношении мы руководствуемся целью обеспечения доступной энергии из различных источников для удовлетворения потребностей в энергетической безопасности 1,4 млрд человек», – заявил он.

    Напомним, США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти.

    Агентство Bloomberg предсказывало полное обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:22 • Новости дня
    Дети с Украины воссоединились с родными после обращения Мелании Трамп к Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посольство России в Вашингтоне сообщило, что после обращения первой леди США Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину семь детей вернулись к семьям на Украине, а одна девочка – в Россию.

    Как сообщает ТАСС, посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил роль обращения первой леди США Мелании Трамп к Владимиру Путину в вопросе возвращения детей семьям.

    В своем заявлении представитель дипмиссии подчеркнул, что такое взаимодействие позволило оперативно вернуть семь детей их родственникам на Украине, а одна девочка смогла вернуться в Россию.

    Дарчиев уточнил, что Мелания Трамп выразила признательность за готовность российской стороны объективно и подробно информировать о судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта.

    Он добавил, что российская сторона неоднократно предоставляла разъяснения по этим вопросам, способствуя возвращению детей и призывая украинские власти предоставить конкретные списки. Дарчиев подчеркнул, что Москва предлагает открытую коммуникацию, а не тиражирование фейков о якобы двадцати тысячах украденных малолетних граждан Украины, которых «насильственно русифицируют».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий.

    Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий на Украине.

    Первая леди США присоединилась к регулярной работе российского омбудсмена по воссоединению детей со своими близкими.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, сохраненные вопреки новому торговому соглашению, сохранили три страны Евросоюза – Польша, Венгрия и Словакия.

    Эти три страны продолжают применять национальные запреты на импорт украинских зерновых и других аграрных товаров, хотя с 13 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной, передает Politico.

    Эти меры нарушают нормы единого рынка ЕС, которые запрещают создание внутренних торговых барьеров.

    Заместитель официального представителя Еврокомиссии Олоф Гилл заявлял, что не видит причин для сохранения этих запретов. По его словам, Еврокомиссия усилит контакты с правительствами Польши, Венгрии и Словакии для урегулирования ситуации.

    Еврокомиссия до сих пор не спешила с принятием мер против нарушителей, рассчитывая, что обновленное соглашение снимет проблему, однако политика внутри союза влияет на решения.

    В Брюсселе опасаются, что судебные иски против Польши осложнят отношения с новым кабинетом польского премьера Дональда Туска, а выборочные санкции против Венгрии и Словакии вызовут обвинения в двойных стандартах.

    В министерстве сельского хозяйства Польши указали, что национальные ограничения не отменяются автоматически после вступления в силу новой сделки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что страна сохранит уровень защиты своего рынка, а министр Словакии Рихард Такач назвал новые европейские гарантии недостаточными для местных фермеров.

    Ранее советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    В сентябре польские фермеры блокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе тогда скапливалось более 680 фур.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Испытания «Буревестника» под ядерные не подпадают

    Tекст: Вера Басилая

    Россия провела испытания ракеты «Буревестник» с атомной установкой, которые не подпадают под международные ограничения по ядерным испытаниям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Пентагону провести ядерные испытания. Песков сообщил, что испытания российской ракеты «Буревестник» с атомной установкой не считаются ядерным испытанием, передает ТАСС.

    «Если каким-то образом Трампом имеется в виду испытание «Буревестника» [как проведенное некоей страной ядерное испытание], то это не является ядерным испытанием ни коим образом», – заявил представитель Кремля.

    Песков подчеркнул, что мероприятия по испытанию «Буревестника» проходили в рамках развития оборонных систем и не нарушают ограничения, предусмотренные международными договорами в сфере ядерных вооружений.

    Представитель Кремля заявил, что Россия рассчитывает, что информация о тестированиях новейших российских вооружений – «Посейдона» и «Буревестника» – была представлена президенту США Дональду Трампу корректно. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться, как ядерные испытания.

    Ранее президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: России неизвестно о ядерных испытаниях других стран

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не располагает информацией о проведении ядерных испытаний какими-либо государствами, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не располагает сведениями о том, что какая-либо страна мира проводит испытания ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Есть действительный текущий мораторий. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием», – заявил представитель Кремля.

    Песков заявил, что Россия внимательно отслеживает возможные нарушения международного моратория. Он отметил, что Москва не получала от Вашингтона никаких официальных уведомлений о планах возобновления испытаний ядерного оружия.

    Пресс-секретарь добавил, что, несмотря на право США принимать собственные решения, позиция России по мораторию остается прежней: страна ответит соответствующим образом только в случае, если кто-то отойдет от действующего соглашения.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» под ядерные не подпадают.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Кремль не увидел тупика в диалоге с США

    Песков заявил об отсутствии тупика в диалоге с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не видит тупика в обсуждениях с Вашингтоном и считает контакты продолжительными.

    Москва не оценивает возобновившийся диалог с Вашингтоном как зашедший в тупик, передает ТАСС. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он прокомментировал вопрос о том, связано ли выполнение Россией испытаний «Буревестника» и «Посейдона», а также планы США возобновить испытания ядерного оружия, с возможным тупиком в коммуникациях между двумя странами.

    На этот вопрос Песков ответил коротко: «Нет, не означает».

    Ранее Песков отметил, что Москве следует вести диалог с Дональдом Трампом, исходя из интересов страны.

    Решение о проведении саммита России и Соединенных Штатов в Будапеште зависит от позиции американской стороны, которая была инициатором встречи.

    Москва, несмотря на очередные санкции Соединенных Штатов, считает приоритетом собственные интересы и не отказывается от продолжения диалога.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии ответа США по теме ДСНВ

    Песков заявил об отсутствии предложений США по ДСНВ после испытаний «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    США не делали новых шагов в адрес России по вопросу ДСНВ, в том числе после испытаний «Буревестника», сообщил пресс-секретарь президента Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, США не выходили на Россию с какими-либо предложениями относительно Договора о стратегических наступательных вооружениях, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что обсуждений по этой теме не было, несмотря на проведение испытаний ракеты «Буревестник».

    «Пока о каком-то продвижении говорить не приходится», – заявил Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры о дальнейшем продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений уже не ведутся. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ. Он также заявил, что для России вопрос продления ДСНВ не является критичным.

    В то же время Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Песков заявил, что испытания «Буревестника» под ядерные не подпадают.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Нефть подешевела в ожидании данных об активности добычи в США

    Мировые цены на нефть снизились в ожидании данных об активности добычи в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в ходе последних торгов месяца снизились перед выходом данных о числе действующих буровых установок в США и в ожидании проведения позднее заседания восьми стран ОПЕК+.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.58 снижается на 0,75%, до 63,89 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,76%, до 60,11 доллара, передает РИА «Новости».

    В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 24 октября, их число увеличилось на две – до 420.

    Кроме того эксперты ждут в воскресенье очередного заседание восьмерки стран ОПЕК+ с «добровольными» (сверх квот) ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир и Казахстан.

    Ранее Reuters со ссылкой на источники передавало, что «восьмерка» на совещании рассмотрит увеличение предела добычи нефти в сутки в декабре еще на 137 тыс. баррелей.

    Комментарии (0)
    Украинский беспилотник атаковал ТЭЦ Орла
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары
    Business Insider рассказал о хаосе в тылу ВСУ из-за российских разведгрупп
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    Латвия вышла из конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    НАСА заверило Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца

    Даже самый современный китайский авианосец по одному из ключевых показателей проигрывает старым американским. По крайней мере, такие выводы делают американские военные аналитики, опровергая китайских специалистов. Так ли это на самом деле, о каких показателях идет речь – и значит ли это, что попытки ВМС КНР превзойти американские авианосцы обречены на провал? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

