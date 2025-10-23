Сийярто: Поставки энергоресурсов из России в Венгрию не связаны с политикой

Tекст: Вера Басилая

Вопрос продолжения поставок российских энергоресурсов Будапешту является исключительно экономическим и не связан с политикой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times, передает ТАСС.

По его словам, если Венгрия откажется от российских углеводородов, существующей инфраструктуры будет недостаточно для покрытия потребностей страны.

«Политика и идеология не могут ни отапливать, ни охлаждать, ни управлять производством. Поэтому мы считаем, что политика и идеология должны быть оставлены в стороне, когда речь идет о поставках энергоресурсов», – отметил Сийярто.

Также министр высказал мнение, что элиты Евросоюза одержимы войной и избегают любых шагов, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, европейский мейнстрим старается не допустить всего, что могло бы принести мир, потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии.

Сийярто добавил, что Будапешт всегда готов стать посредником для переговоров и поддерживает открытые каналы связи с Россией. По его мнению, отказ от таких каналов означает отказ от надежды на мир.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил на заседании Генассамблеи ООН о надежде, что Венгрия откажется от закупок российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

Орбан также назвал призывы главы МИД Радослава Сикорского взорвать нефтепровод «Дружба» проявлением военного психоза.