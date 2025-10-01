Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии
Поставка нефти по трубопроводу «Дружба» имеет ключевое значение для Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что стране не предлагали отказаться от закупок российской нефти, а альтернативных источников топлива нет, передает ТАСС.
«Во-первых, никто не просил меня сделать это. Венгрия – суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении [поставщиков] энергии. Во-вторых, у нас нет других вариантов», – заявил Орбан после прибытия на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.
Премьер-министр добавил, что нефтепровод из Хорватии не способен заменить российский маршрут из-за ограниченной пропускной способности и географических особенностей.
«Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль. У нас нет выхода к морю. Мы не можем поменять свое местоположение», – сказал он.
Газета Rzeczpospolita писала, что Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти.
Издание Politico сообщало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.