  • Новость часаМИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Кремль: Выступление Путина на «Валдае» будет обсуждаться во всем мире
    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска
    Bloomberg сообщил о превращении «стены дронов» ЕС в пиар-акцию
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Американист раскрыл причины шатдауна в США
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    10 комментариев
    1 октября 2025, 14:45 • Новости дня

    Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии

    Орбан: Для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка нефти по трубопроводу «Дружба» имеет ключевое значение для Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подчеркнул, что стране не предлагали отказаться от закупок российской нефти, а альтернативных источников топлива нет, передает ТАСС.

    «Во-первых, никто не просил меня сделать это. Венгрия – суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении [поставщиков] энергии. Во-вторых, у нас нет других вариантов», – заявил Орбан после прибытия на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

    Премьер-министр добавил, что нефтепровод из Хорватии не способен заменить российский маршрут из-за ограниченной пропускной способности и географических особенностей.

    «Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль. У нас нет выхода к морю. Мы не можем поменять свое местоположение», – сказал он.

    Газета Rzeczpospolita писала, что Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти.

    Издание Politico сообщало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    30 сентября 2025, 20:24 • Новости дня
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией

    Орбан пообещал сбивать российские беспилотники в небе Венгрии

    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве.

    В подкасте Harcosok Oraja Орбан подчеркнул, что такие меры будут приняты только при необходимости, передает «Московский комсомолец».

    Орбан также подверг критике позиции ряда стран Евросоюза, которые, по его мнению, преувеличивают угрозу со стороны российских БПЛА. «Мы сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, если мы сильнее, мы говорим, что мы слабы? Россия не может нам навредить. Россия слаба по сравнению с нами: слаба в военном плане, слаба экономически и численно слаба. Мы сильные. Мы должны вести себя как сильное сообщество», – заявил он.

    В том же подкасте Орбан сообщил, что известил президента США Дональда Трампа о победе России в конфликте на Украине и назвал этот вопрос закрытым.

    Ранее Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией.

    Комментарии (20)
    1 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    Комментарии (6)
    1 октября 2025, 11:01 • Видео
    Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

    Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломат Австрии вскоре покинет Россию в качестве ответа на аналогичный шаг Вены в отношении российского сотрудника, заявил российский МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что Москва традиционно реагирует зеркальными мерами на подобные действия других государств, передает ТАСС. О соответствующем решении уже уведомили австрийскую сторону, в ближайшее время один из австрийских представителей аналогичного уровня покинет территорию России.

    Ранее агентство APA сообщило, что российский дипломат был объявлен персоной нон-грата и уже покинул территорию Австрии, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, принятое решение связано с тем, что российский дипломат якобы неоднократно контактировал с работником австрийской нефтегазовой компании OMV. Этот сотрудник, как отмечается, сейчас уже уволен.

    В марте прошлого года Австрия приняла решение выслать двух российских дипломатов «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».

    Комментарии (6)
    1 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, а не лишь на основании слов Владимира Зеленского, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, передает Fakt.

    Навроцкий отметил, что обсуждение этого вопроса вызвано недавними заявлениями Владимира Зеленского о якобы «превращении российских танкеров в центры управления дронами, которые угрожают европейским аэропортам».

    Глава польского государства подчеркнул, что в настоящее время Балтийское море становится ареной гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона.

    «Вижу, что Балтика становится новой доменой гибридной войны России с Польшей и соседями. Ситуация вызывает беспокойство», – заявил Навроцкий.

    Он также подчеркнул, что не намерен принимать решения, руководствуясь только заявлениями украинского лидера.

    «Подобные решения нельзя принимать только из-за слов Зеленского, поскольку они несут серьезные социальные и экономические последствия. Безопасность важнее всего, но необходимы консультации с военными», – добавил президент Польши.

    Навроцкий отметил, что обсуждение возможной блокировки Балтики будет вестись с военными экспертами и министром Славомиром Ценцкевичем, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

    Кроме того, президент Польши прокомментировал последний указ Владимира Путина о расширении призыва в российскую армию, подчеркнув, что не исключает угроз для НАТО, но считает, что усиление обороноспособности – лучшая гарантия мира.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. СВР ранее сообщила, что Украина рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Пытавшийся отравить летчиков в Армавире получил пожизненный срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный военный суд удовлетворил представление прокуратуры Краснодарского края по делу уроженца Мелитополя Егора Семенова, готовившего теракт против выпускников авиационного училища в Армавире.

    Суд апелляционной инстанции изменил ранее вынесенный приговор и назначил Семенову наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает ТАСС.

    Напомним, в 2023 году выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом.

    В прокуратуре Краснодарского края сообщали, что выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины.

    Комментарии (7)
    30 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией

    Орбан: Венгрия и Евросоюз не участвуют в конфликте с Россией

    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни Венгрия, ни Евросоюз не находятся в состоянии войны с Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подверг критике слова главы польского правительства Дональда Туска, который охарактеризовал украинский конфликт как «войну всего Запада», передает ТАСС. По мнению венгерского премьера, риторика о войне Евросоюза с Россией создает угрозу для европейцев и способствует эскалации напряженности.

    «Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо», – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к Туску.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Министр также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта

    Совбез Турции выразил обеспокоенность рисками эскалации конфликта на Украине

    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Турция готова взять на себя большую ответственность в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК.

    Такое заявление сделано по итогам заседания Совета безопасности страны под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В документе отмечается, что Анкару беспокоят инциденты, указывающие на риск распространения войны, и Турция готова усилить свои усилия для достижения мира.

    Совбез Турции также оценил текущую ситуацию вокруг конфликта и выразил желание способствовать установлению мира. На фоне появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО Анкара направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы поддержать партнеров по альянсу. Турецкие чиновники называли это жестом солидарности с другими странами НАТО.

    Эрдоган не раз предлагал посредничество между Киевом и Москвой, а в начале года подчеркивал, что мир возможен только при равенстве сторон на переговорах. Однако в сентябре он выразил сомнения, что конфликт завершится в ближайшее время. Россия в лице Владимира Путина поблагодарила Турцию за помощь, отметив продвижение на переговорах в Стамбуле, где были решены важные гуманитарные вопросы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не направляет беспилотники в европейские страны и страны НАТО. Между тем в Кремле также отмечают, что несмотря на разную риторику из Вашингтона, российская сторона видит сохранение политической воли американской администрации к поиску дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не могут объяснить заявления украинских властей о возможном завершении конфликта уже в этом году.

    Служба внешней разведки России сообщила о том, что киевское руководство вместе с американскими кураторами обсуждает план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению для обвинения России и снятия ограничений на западное вооружение.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.

    Додик отметил, что форум привлекает внимание не только политиков, но и ученых, а также представителей СМИ из разных стран, передает ТАСС.

    «Этот форум – нечто, что привлекает внимание крупных политиков из региона и мира, но также и ученых, средств массовой информации. Главный день, конечно, четверг, когда на форуме будет присутствовать президент Российской Федерации господин Владимир Владимирович Путин, и он обратится к форуму. У меня будет возможность поговорить с ним», – заявил Додик.

    В апреле Путин принял Додика в Кремле.

    В мае во время выступления в Национальном центре «Россия» Додик заявил, что Россия является для его страны не просто другом, а надежным союзником, на которого можно положиться.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов

    Стоимость фьючерса Brent на лондонской ICE достигла 65,85 доллара

    Tекст: Евгения Караваева

    Лондонская биржа ICE зафиксировала снижение стоимости декабрьских фьючерсов Brent, цена опустилась ниже 66 долларов впервые с 22 сентября.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года снизилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 22 сентября, передает

    ТАСС. По состоянию на 14.58 мск Brent подешевела на 2,62% до 65,88 доллара за баррель.

    К 15.13 мск снижение усилилось, и цена Brent достигла 65,85 доллара за баррель, уменьшившись на 2,66%. Также отмечалось падение цен на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года – этот фьючерс снизился на 1,3% до 62,28 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижаться после роста на прошлой неделе. Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель. Нефть продолжила дешеветь на фоне новостей о возможном увеличении добычи.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах

    Член ОП Рыбальченко: На транспорте и в общественных местах нужно предусмотреть туалеты для детей

    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России необходимо законодательно обязать оснащать общественные места не только комнатами матери и ребенка, но и отдельными детскими туалетами, чтобы родители любого пола не сталкивались с выбором между мужской и женской уборной, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    «Сейчас существуют лишь комнаты матери и ребенка, а отцам с маленькими детьми пойти некуда. Конечно, можно было бы написать, что это комната родителя и ребенка, чтобы туда можно было попасть не только маме, но и отцу. Но комнаты создавались первоначально для грудного кормления», – говорит Рыбальченко.

    Он отметил, что на последнем заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» обсуждалось формирование комфортной и дружественной среды для семей с детьми на объектах транспортной инфраструктуры – вокзалах, станциях и в аэропортах. По его словам, такие условия пока обеспечены не везде: во многих местах отсутствуют комнаты матери и ребенка, специальные зоны для родителей с маленькими детьми, детские уголки, а также бесплатные парковочные места для многодетных семей. Вопрос создания необходимой инфраструктуры для семей с детьми в транспортной сфере сегодня остается крайне актуальным.

    «Что касается организации пребывания родителей с детьми в уборных, здесь необходимо создать особые условия. Комнаты матери и ребенка предназначены прежде всего для грудного вскармливания, поэтому присутствие там мужчин, хотя формально и допустимо, нередко вызывает дискомфорт у женщин. На мой взгляд, следует предусмотреть отдельные специальные комнаты», – считает собеседник.

    По его словам, необходимо создать детские туалеты, как это сделано для людей с инвалидностью. При этом унитазы для детей должны соответствовать размеру ребенка. Таким образом ни мужчинам с маленькими дочерьми, ни женщинам с маленькими сыновьями не придется испытывать неловкость при выборе между женским и мужским туалетом.

    Комментарии (17)
    30 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородщиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные уничтожили два летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В военном ведомстве подчеркнули, что атаки были предотвращены благодаря оперативной работе расчетов ПВО. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России. Военные также поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. Днем 30 сентября российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска

    Эксперт Кнутов: Северск станет «фундаментом» операции по освобождению Славянска и Краматорска

    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ превратили Северск в крупный укрепрайон. Российские войска при освобождении города применяют тактику «просачивания»: отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские войска подошли к Северску с двух направлений.

    «После зачистки Серебрянского лесничества ВС России развивают наступление в направлении Северска. Этот населенный пункт – важный для противника логистический центр. Его освобождение будет играть принципиальную роль для дальнейшего продвижения наших войск, а также при создании буферной зоны в Харьковской области», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Так, переход Северска под контроль российской армии откроет дорогу на Лиман и далее на Славянск, уточнил собеседник. Параллельно тяжелейшие бои идут за выступ в Доброполье, добавил он. «Происходящее – фундамент будущих стратегических операций по охвату двух агломераций – Славянско-Краматорской и Покровско-Мирноградской – и, по сути, освобождению Донбасса», – подчеркнул Кнутов.

    Говоря о Северске, эксперт напомнил, что ВСУ превратили город в крупный укрепрайон. «Впрочем, тактика «просачивания», применяемая ВС России, дает хорошие результаты и позволяет сокращать наши потери», – отметил он, добавив, что российские войска отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны.

    При этом противоборствующая сторона в силу нехватки личного состава широко использует дроны, продолжил аналитик. «Обилие беспилотников мешает продвижению наших штурмовиков. Но, как говорят российские военнослужащие, побеждаем хитростью и смекалкой», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские войска практически вплотную подошли к Северску. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, расстояние от города до крайних российских позиций на некоторых участках составляет несколько сотен метров.

    «Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до одного километра», – сказал он ТАСС.

    Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Северск Малый. «Это микрорайон-эксклав Северска. Он расположен в пяти километрах к северу от окраин города, между частично подконтрольной нашим Серебрянкой и Дроновкой, остающейся под противником», – отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    «Очевидно, Северск обходят со стороны границы ДНР и ЛНР. Если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, можно перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для гарнизона Северска. Без него группировке ВСУ в городе придется переходить на голодный паек», – подчеркнул Коц.

    По информации ТАСС, ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска. Снабжение украинского гарнизона в городе сильно усложнено. «Вокруг Северска вся логистика противника находится под полным огневым контролем. Доставка в город провизии и боекомплекта – задача для противника крайне сложная», – заявили агентству в силовых структурах.

    Ранее Минобороны отчитывалось о контроле над Кировском. Газета ВЗГЛЯД писала, какой хитростью удалось освободить город и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Вынесен приговор оперной певице Максаковой-Игенбергс
    Вынесен приговор оперной певице Максаковой-Игенбергс
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) была признана виновной по двум статьям и получила срок в четыре с половиной года колонии.

    Пресненский суд Москвы заочно приговорил Максакову-Игенбергс к четырем с половиной годам колонии, передает ТАСС. Осуждение связано с публичными призывами к деятельности против безопасности России и нарушением порядка работы иностранного агента. Согласно решению суда, приговор вынесен по пункту «в» части второй статьи 280.4 УК РФ и статье 330.1 УК РФ.

    В постановлении суда говорится: «Признать Марию Максакову-Игенбергс виновной и заочно приговорить ее по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) к четырем с половиной годам колонии». Максакова-Игенбергс отсутствовала на оглашении приговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс стала фигурантом международного розыска по делу о призывах к действиям против России и неисполнении обязанностей иноагента.

    Ранее Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс о призывах к деятельности против России.

    В феврале против певицы Максаковой завели уголовное дело. 17 июня суд оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах. Суд также взыскал долги по налогам с Максаковой.


    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Средства ПВО уничтожили украинские дроны над Белгородской и Курской областями

    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Два беспилотника самолетного типа сбиты средствами ПВО в небе над Белгородской и Курской областями в течение нескольких часов 30 сентября.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    30 сентября в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области, второй БПЛА – над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ночью силы ПВО отразили массированную атаку и сбили 81 беспилотник над пятью регионами России.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Трамп вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Он подчеркнул, что урегулировать конфликт возможно только при участии обоих глав государств, передает РИА «Новости».

    «Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы», – сказал Трамп.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области
    ВС России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ
    Украинцы в Польше с октября лишились бесплатных медуслуг
    Минпромторг утвердил перечень автомобилей для локализации такси
    Глава «Аэрофлота» пошутил о беспилотных гражданских самолетах
    «Политеховский маньяк» получил 25 лет за убийства 11 женщин
    Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38 человек

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

      Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

      6 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Запад научился генерировать пандемии страха

      Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации