Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии

Орбан: Для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что стране не предлагали отказаться от закупок российской нефти, а альтернативных источников топлива нет, передает ТАСС.

«Во-первых, никто не просил меня сделать это. Венгрия – суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении [поставщиков] энергии. Во-вторых, у нас нет других вариантов», – заявил Орбан после прибытия на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

Премьер-министр добавил, что нефтепровод из Хорватии не способен заменить российский маршрут из-за ограниченной пропускной способности и географических особенностей.

«Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль. У нас нет выхода к морю. Мы не можем поменять свое местоположение», – сказал он.

Газета Rzeczpospolita писала, что Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти.

Издание Politico сообщало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.