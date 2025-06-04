Путин поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО

Путин согласился не поддаваться провокациям при достижении целей СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин согласился с позицией о необходимости продолжать использовать весь спектр средств для достижения целей спецоперации, передает ТАСС. На совещании с правительством министр иностранных дел Сергей Лавров доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

Министр отметил, что необходимо не поддаваться на провокации, организованные для срыва диалога. Лавров заявил: «Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, я считаю, надо задействовать».

В ответ на это Путин кратко ответил: «Согласен с этим».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

Президент России Владимир Путин заявил, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.