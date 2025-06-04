  • Новость часаМединский: Мяч на стороне Киева
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    Бастрыкин: Ущерб от украинских терактов составил около 1 млрд рублей
    Лавров назвал важным и полезным процесс переговоров с Украиной в Стамбуле
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Украине
    Названо число дезертировавших из ВСУ в 2025 году
    Белый дом обозначил позицию по будущей поддержке Украины
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    23 комментария
    4 июня 2025, 17:28 • Новости дня

    Путин поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО

    Путин согласился не поддаваться провокациям при достижении целей СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Президент Владимир Путин согласился с позицией о необходимости продолжать использовать весь спектр средств для достижения целей спецоперации, передает ТАСС. На совещании с правительством министр иностранных дел Сергей Лавров доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

    Министр отметил, что необходимо не поддаваться на провокации, организованные для срыва диалога. Лавров заявил: «Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, я считаю, надо задействовать».

    В ответ на это Путин кратко ответил: «Согласен с этим».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    Президент России Владимир Путин заявил, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

    4 июня 2025, 06:57 • Новости дня
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться через границу России

    Tекст: Антон Антонов

    В попытках прорыва на территорию Курской области участвует 103-я отдельная бригада теробороны ВСУ из Львовской области, следует из данных некрологов.

    Связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» предположил, что на Теткинском и Глушковском направлениях 225 и 425 отдельные штурмовые полки ВСУ «были усилены штрафниками из сил территориальной обороны, отступившими на соседнем Сумском направлении».

    Штурмовая группа 225 ошп пыталась прорваться на территорию России из Бессаловки и северо-восточнее Будки, а штурмовая группа 425 ошп «пыталась просочиться из Павловки в Новый Путь». Часть украинских военных ликвидирована, остальные сбежали. Отмечается, что удары по ним наносились и в Сумской области Украины. Также были уничтожены члены украинской штурмовой группы на направлении Рыжевка – Теткино. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские войска продвинулись в Кондратовке и ее окрестностях, «продолжают зачистку приграничных лесных массивов и перемалывают переброшенные резервы противника в Юнаковке». Отражены контратаки ВСУ в районе Яблоновки и южнее села Горналь. Продолжаются «ожесточенные бои в Новониколаевке», где «Северяне» добились продвижения «в самом населенном пункте и его окрестностях».

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено пять штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Тёткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.

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    3 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

    Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.

    Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».

    Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время,  и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.

    Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 11:54 • Новости дня
    Путин назвал героизм воинов константой отечественной культуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.

    Поздравительное послание главы государства организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» было опубликовано на сайте Кремля.

    В тексте президент отметил, что фестиваль стал важным литературным событием, собирающим тысячи читателей со всей страны.

    «Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей», – говорится в телеграмме.

    Владимир Путин подчеркнул, что в этом году главным мотивом фестиваля стало 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.

    «Тема героизма наших воинов – одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», – отметил президент России.

    Путин пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и позитивных впечатлений.

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    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

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    4 июня 2025, 12:19 • Новости дня
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара с помощью комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Желобок на Украине были уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка и техника ЗРК IRIS-T, сообщило Министерство обороны.

    Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По сообщению ведомства, целью удара стал ЗРК IRIS-T иностранного производства, размещенный в районе пункта Желобок Днепропетровской области.

    В результате атаки уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения. Уничтожение комплекса подтвердили средствами объективного контроля. Минобороны опубликовало соответствующее видео с места событий.

    До этого российские войска нанесли удар «Искандером-М» по пункту запуска беспилотников самолетного типа в Харьковской области.

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и дронов «Герань-2».

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    4 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Названо число дезертировавших из ВСУ в 2025 году

    МИД РФ: С начала года из ВСУ дезертировали более 25 тыс. военных

    Tекст: Евгения Караваева

    Более 25 тыс. украинских военных дезертировали с начала 2025 года, сообщила Мария Захарова.

    С начала 2025 года из украинской армии дезертировали более 25 тыс. человек, что значительно превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Кратно выросло число бегущих из Вооруженных сил Украины. По разным оценкам, только с января по май дезертировали свыше 25 тыс. военных ВСУ, в то время как за весь 2024 год таковых было 35 тыс. человек», – сказала дипломат.

    Также Захарова привела информацию Минэкономики Украины о том, что с начала года за рубежом скрылись 104 тыс. человек. По словам Захаровой, за последние три года страну покинули от 600 тыс. до 1 млн граждан трудоспособного возраста.

    Официальный представитель МИД РФ констатировала провал кампании по добровольной мобилизации на Украине. По ее словам, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что за два месяца с момента запуска контракта для молодежи от 18 до 24 лет записались всего 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество военнослужащих ВСУ, которые сбежали из своих частей, в последние месяцы резко увеличилось. По имеющимся данным, как минимум каждый пятый украинский военнослужащий является дезертиром. Депутат Рады Марьяна Безуглая отметила, что массовый уход военных связан с действиями командования и нарушением прав солдат.

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    4 июня 2025, 00:38 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья
    Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Черноморского побережья объявлена ракетная опасность, сообщается в приложении МЧС России.

    «Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена «Ракетная опасность», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Указывается, что есть «угроза падения ракет».

    Напомним, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности». Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали. Позднее было опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ.

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    4 июня 2025, 02:46 • Новости дня
    Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили
    Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Центр оповещения Краснодарского края информирует об отмене ракетной опасности на территории Черноморского побережья, сообщается в приложении МЧС России.

    «Объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», – сказано в сообщении. Предупреждение действовало три часа. Оно, в частности, затронуло Новороссийск, Сочи, ФТ Сириус, Темрюкский район, передает РИА «Новости».

    Напомним, ракетная опасность была объявлена на территории Черноморского побережья. Накануне вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности».

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    4 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области, а подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил спецопераций ГУР около Искрисковщины, Петрушевки, Садков, Юнаковки, Новой Сечи, Писаревки, Хотени, Павловки и Великого Прикола в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЛС и два склада с боеприпасами.

    Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Чистоводовки, Купянска, Глущенково, Боровой, Песчаного, Ольговки, Андреевки в Харьковской области и Волчьего Яра в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артустановку «Богдана» и 155-мм немецкую самоходную установку Panzerhaubitze 2000. Уничтожены станции РЭБ «Квертус» и «Анклав», пять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся  поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Дроновкой, Северском, Привольем, Никифоровкой, Серебрянкой, Переездным, Константиновкой, Иванопольем и Александро-Шультино в ДНР.

    При этом противник потерял до 250 военнослужащих, шесть артиллерийских орудий и хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригад теробороны и нацгвардии в районах Петровского, Удачного, Новониколаевки, Димитрова, Коптево и Богдановки в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Комара, Отрадного в ДНР и Темировки в Запорожской области.

    ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны вблизи Плавней, Павловки, Орехова, Новояковлевки в Запорожской области, Понятовки, Антоновки и Садового в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 75 военнослужащих, два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Андреевку в Сумской области. В воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. В конце прошлой недели они освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР.

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    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    4 июня 2025, 06:30 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии планов переносить переговоры с Киевом из Стамбула
    В МИД заявили об отсутствии планов переносить переговоры с Киевом из Стамбула
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры перенести в Ватикан, Грушко отметил, что глава МИД России Сергей Лавров «совершенно четко выразил нашу точку зрения». Грушко подчеркнул, что Стамбул является «площадкой, где уже накоплен определенный опыт общения», передает ТАСС.

    По его словам, «вопрос не в площадках, вопрос в существе». «Поэтому сейчас вообще вопрос о выборе какой-то новой площадки в практической плоскости не стоит», – заявил Грушко, добавив, что «об этом и думать не стоит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Россия в Стамбуле передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Запад в навязывании площадок для переговоров Москвы и Киева. Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    3 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Фидан сообщил о новом раунде переговоров России и Украины

    Турция заявила о прогрессе и ожидании следующей встречи России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Анкара заявила о достигнутом прогрессе на второй встрече российских и украинских делегаций, которая прошла второго июня в Стамбуле.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что на встрече, прошедшей второго июня в Стамбуле, стороны смогли достичь прогресса в реализации ранее принятых решений.

    «На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится», – сказал Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

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    4 июня 2025, 02:59 • Новости дня
    Названа причина увольнения командующего силами беспилотных систем ВСУ

    Сухаревский объяснил увольнение с поста командующего силами беспилотных систем ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».

    Сухаревский заявил в соцсетях, что возглавлял силы беспилотных систем «в первый, самый сложный год их становления». Однако сейчас его «видение дальнейшего развития СБС расходится с руководством», в связи с чем он считает необходимым «завершить свою каденцию» на данной должности. Он также подтвердил, что продолжит службу в ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ. На место Сухаревского назначен Роберт Бровди.

    Кроме того, Зеленский принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Драпатый говорил о «круговой поруке и безнаказанности» в армии.

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