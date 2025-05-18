Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.7 комментариев
Путин назвал нужный для России результат спецоперации
Путин: Результатом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный мир
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатом спецоперации должны стать устранение причин кризиса, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.
Он заявил: «Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», передает РИА «Новости».
Путин также отметил, что среди необходимых результатов спецоперации он видит обеспечение интересов людей на территориях, где проживают те, кто считает русский язык родным и Россию – своей родиной. Эти слова прозвучали во фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который не вошел в окончательную версию и был опубликован Павлом Зарубиным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул готовность России к поиску стабильных механизмов для достижения мира на международной арене.
На Западе признали тактическую победу России в Стамбуле.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.