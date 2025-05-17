Tекст: Андрей Резчиков

Внимание мировых СМИ с пятницы приковано к прямым переговорам между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Как заметил в беседе с американским каналом CNN турецкий чиновник, встреча оказалась «более позитивной, чем ожидалось», делегации «не использовали обвинительный язык», что сказывалось на общей атмосфере переговоров.

По оценке американского издания American Conservative, встреча в Стамбуле оказалась успешной вопреки прогнозам: «Самое главное – обе стороны договорились продолжать переговоры. Для администрации Трампа, сделавшей прекращение боевых действий на Украине своим приоритетом, этот первый раунд переговоров знаменует собой именно тот прорыв, на который она рассчитывала».

В материале также содержится призыв к Вашингтону продолжать способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной, не обращая внимания на грозные требования европейцев оказывать давление на Москву.

О том, что начавшееся взаимодействие в итоге может привести к дипломатической встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимирп Зеленского, рассуждает британский канал Sky News. «Но достижение этой точки будет медленным, неопределенным и политически напряженным», – полагают авторы публикации, особо отметив договоренность о крупномасштабном обмене военнопленными.

«Это будет самый крупный подобный обмен с начала войны, и он может послужить основой для более существенной дипломатии», – считает телеканал.

Американская газета The Washington post рассказала о «жарких обменах мнениями» в ходе переговоров, но одновременно в материале есть вывод о том, что в конечном итоге встреча делегаций стала конструктивной. Участники говорили на нескольких языках, включая русский, украинский и турецкий, подчеркивает газета.

В беседе с изданием Сэмюэл Чарап, аналитик Rand, описал возобновление переговоров как «важный результат» сам по себе. «Ожидания были завышены, – указал Чарап. – Но это первый раз за три года, когда они говорили напрямую, и сам факт того, что было достигнуто соглашение о чем-то, примечателен».

По оценке газеты The New York Times, Россия вышла победителем из дипломатической схватки:

«Сама встреча ознаменовала тактическую победу Путина. Ему удалось начать переговоры без предварительного согласия на прекращение огня на поле боя, которого Украина и почти все ее западные сторонники добивались в качестве предварительного условия для переговоров».

О символичной победе президента России пишет и британская The Guardian, а газета The Sun особо отмечает договоренность о масштабном обмене. «Россия и Украина все же о чем-то договорились. Позитивный исход мирных переговоров состоял в том, что они договорились об обмене военнопленными», – заключает газета.

О важности возобновления прямых переговоров также пишет издание Berliner Morgenpost, которое отметило положительный аспект самой встречи: «Без дипломатии конфликт вообще никогда не закончится. Даже такие небольшие успехи, как согласованный обмен пленными, могут заложить основу для большего прогресса».

Напомним, что переговоры в Стамбуле продолжались около двух часов. С предложением возобновить этот формат первым выступил Владимир Путин. На Украине сначала высказывались требования заключить перемирие на 30 дней, но затем Киев утвердил и отправил свою делегацию в Турцию.

По итогам встречи был анонсирован крупнейший за всю историю СВО обмен по формуле «1000 на 1000» и озвучены планы продолжать переговоры. Наблюдатели ожидают следующий раунд в течение ближайших недель. Он состоится после выработки каждой из сторон детального предложения по установлению режима прекращения огня.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт», – заявил после переговоров глава российской делегации Владимир Мединский.