Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле 1000 на 1000. По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», – добавил он. В свою очередь глава украинской делегации – министр обороны Украины Рустем Умеров – также подтвердил обмен пленными. При этом его слова были куда более спокойными и конструктивными, нежели заявления Владимира Зеленского, который после переговоров вновь призвал к давлению на Россию.

После переговоров Мединский в интервью телеканалу «Россия 1» прокомментировал еще один аспект, который сопровождал ход переговоров – он парировал более ранние требования украинской стороны о необходимости 30-дневного мира до начала диалога: «Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно». Также он процитировал Бисмарка: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что рано или поздно русские всегда приходят за своим». Стоит отметить, что Мединский особо подчеркивал до начала новых переговоров, что Россия рассматривает этот диалог как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

Что касается самой встречи, то ее медиатором выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который находился в переговорном зале. Участники располагались за П-образным столом друг напротив друга. «Анкара искренне верит, что переговоры в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон», – заявил он. Сами же переговоры проходили в закрытом от прессы режиме.



«Военная, политическая и дипломатическая инициатива давно на стороне России. Переговоры в Стамбуле это подтверждают. Само их проведение – инициатива нашего президента. Как Зеленский ни крутился, в итоге украинская делегация приехала в Стамбул», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

Собеседник также призвал ориентироваться на официальные заявления российской делегации, а не на различные утечки в СМИ: «Есть промежуточные результаты. Обмен пленными – уже хорошо. То, что наши ребята вернутся – позитивное событие. А дальше – посмотрим. Это будет зависеть от того, к чему именно придут Зеленский и его западные кураторы».

Он добавил, что российская позиция в своей основе не меняется. «Конституционный статус новых территории не подлежит обсуждению. Об этом неоднократно говорилось на всех уровнях. В чем причина истерии в украинских СМИ? Они в первый раз услышали, что Москва не торгует своими землями, что ли?» – добавил дипломат.

«В целом российская делегация на 100% выполнила поставленную перед ней задачу.

Украинская сторона, судя по комментариям со стороны участников, оказалась не готова к нашим предложениям. Но здравое зерно заложено в их головы и теперь осталось дождаться, когда там прорастут плоды здравомыслия», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

Данилин особо отметил, что Зеленскому и западной «коалиции желающих» не удалось загнать Россию в ловушку, а Владимир Путин действует согласно своей логике, озвученной еще 11 мая: «Кроме того, Зеленский должен молиться на Трампа, потому что именно он сейчас позволяет ему выйти из той катастрофы, в которую он загнал Украину. Зеленский мыслит не интересами украинского народа, а собственной кормушки и выживания. Поэтому нельзя исключать, что «коалиция желающих» продолжит науськивать его против России, обещая разные перспективы».

При этом важно, что в переговорах Россия действует с позиции побеждающей стороны,

заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «В конечном счете, сила позиции в переговорах достигается непосредственно на линии фронта, где инициатива принадлежит именно нашим войскам», – говорит он.

«Судя по инсайдам, которые публикуются международной прессой, российская делегация держалась уверенно и решительно. Президент направил в Стамбул профессионалов, которые полностью погружены в повестку конфликта», – добавил эксперт.

«При этом Зеленский и его союзники отчего-то решили, что представлять Москву должен сам Путин. Его призывы по этому поводу превратились в шоу, огласку которому оказывали многие западные медиа. Видимо, наши оппоненты забыли, что из-за их отказа от переговоров в 2022 году теперь мы вновь находимся в самом начале урегулирования», – считает собеседник.

«И в этой ситуации рассчитывать на прямой диалог с президентом России крайне опрометчиво.

Напомню, что Зеленский давно утратил легитимность, а многие его решения за последние три года и вовсе заставили сомневаться в его договороспособности. Поэтому диалог с ним для Москвы приоритетным не является», – рассуждает он.

«Более эффективными стали бы переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Но, на мой взгляд, подобная встреча должна стать венцом процесса урегулирования. Лидеры могут подтвердить те решения, которые будут разработаны делегациями в ходе долгих и напряженных контактов», – акцентирует эксперт.

«Но самое важное сейчас – нам необходимо понять, готова ли Украина к реальным шагам на пути к урегулированию. Пока офис Зеленского саботировал большую часть мирных инициатив, начиная с «Минских соглашений». Заключать что-либо в таких условиях бесполезно. Москве нужны гарантии, что итоговый документ не превратится в очередной «Минск-2», – поясняет собеседник.

«Поэтому на данный момент можно считать огромным достижением согласие сторон на обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Это ценный и четкий результат прошедших переговоров, который еще раз подтверждает важность каждого человека для России. Мы возвращаем наших ребят домой, к их семьям, и это замечательная новость», – заключил Козюлин.