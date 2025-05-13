Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины

Tекст: Евгений Поздняков

Германия отложит разработку дополнительных санкций против Москвы. По словам главы МИД ФРГ Йоханнеса Вадефуля, Берлин считает необходимым дождаться итоги встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле для продумывания дальнейших действий в отношении Кремля, пишет немецкое издание Tagesschau.

Угроза реализации новых ограничений была частью «ультиматума», выдвинутого властями ФРГ 12 мая. Тогда, напоминает Berliner Zeitung, представитель правительства страны Штефан Корнелиус заявил, что Москве необходимо согласиться на прекращение огня до конца дня. В противном случае, Германия и другие члены ЕС начнут подготовку к введению санкций.

«Часы тикают», – язвительно добавлял представитель Бундестага. Он также отметил, что в настоящий момент в Брюсселе уже осуществляется подготовка 17-го пакета ограничительных мер. Подобные заявления со стороны Германии в Москве сочли неуместными. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «язык ультиматумов для России неприемлем».

Напомним, еще на прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Он подчеркнул, что Москва настроена на серьезный диалог, с помощью которого удастся «устранить первопричины конфликта». В качестве итоговой даты встречи глава государства предложил 15 мая.

«Немецкий ультиматум является всего лишь ширмой, фасадом. Это единственный оставшийся инструмент в руках ЕС, с помощью которого можно хоть как-то поучаствовать в процессе урегулирования конфликта на Украине, а также продемонстрировать собственные амбиции и значимость», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Европейцы понимают, что пока отношения Москвы и Пекина крепки, сломать российскую экономику не получится. Кроме того, в Брюсселе осознают, что Дональд Трамп не является союзником ЕС в вопросе давления на Кремль. Сегодня Белый дом в отношении сложившегося кризиса пытается вести собственную независимую игру», – поясняет он. Тем не менее лидеры ФРГ, Франции и Британии не хотят быть отстранены от процесса урегулирования конфликта.

Брюссель очень боится потерять Украину

Именно поэтому европейцы смягчили свою риторику о принятии Киева в состав ЕС и всерьез говорят об отправке европейских миротворцев на запад страны. При этом в союзе знают, что если переговоры в Стамбуле пройдут в правильном направлении, их ультиматум может полностью провалиться», – рассуждает эксперт.

«Однако большой вопрос – что произойдет, если в Турции не состоится диалога Москвы и Киева? В этом случае Брюссель надеется на полный разлад между Трампом и Путиным, а также на возобновление американо-европейской поддержки Украины», – акцентирует Рар.

В ФРГ, как и в Евросоюзе в целом, ощущают предел санкционного давления на Россию, считает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Речь идет о возможности принятия 17-го пакета ограничений. Между тем,

принимаемые Берлином меры вредят, в том числе, и ему самому.

Многие немецкие компании и домохозяйства до сих пор не оправились после разрыва экономических отношений с Россией. Наиболее сильные игроки на рынке сумели кое-как адаптироваться к новым условиям, но это не означает, что Берлин может добивать их новыми и внезапными запретами», – полагает собеседник.

«Да и в целом, придумать что-либо новое в 17-м пакете будет достаточно сложно. Кажется, что Брюссель до того закрутил гайки в своем конфликте с Москвой, что у него и вовсе не осталось пространства для маневра. ЕС ограничил все, до чего мог дотянуться и найти что-либо весомое для давления на Россию теперь практически невозможно», – рассуждает эксперт.

«Тем не менее, ФРГ не может не заявлять о намерениях разработать еще более жесткие запреты в отношении Москвы. Сейчас Берлин, как и другие европейские страны, находятся на периферии урегулирования конфликта на Украине. Им хочется повысить собственную роль в переговорном процессе», – добавляет он.

«Громкие слова о санкциях становятся последней попыткой Германии хоть как-то обратить на себя внимание.

Но в реальности стране остается играть роль лишь стороннего наблюдателя диалога Москвы и Вашингтона. Отсрочка собственного ультиматума продиктована желанием Берлина придумать хоть нечто, способное «уколоть» Россию в плане ограничений. Думаю, грядущие дни политики ФРГ на это и потратят», – подчеркивает Соколов.

Скоротечность изменения крайней даты немецкого ультиматума говорит о непрофессионализме дипломатов Германии, рассуждает Гердт Вальдемар, экс-депутат Бундестага. «Необходимо понимать, что речь идет об очень сильном и резком шаге, который подразумевает готовность страны идти ва-банк», – поясняет он.

«То есть делать какие-либо поблажки объекту ультиматума после того, как вы вынесли его в публичное поле – верный путь к полному обесцениванию дальнейших заявлений. ФРГ превратила все будущие высказывания по данной теме в «последнее китайское предупреждение», которым можно и пренебречь», – отмечает собеседник.

«И это еще один повод вспомнить о падении уровня немецкой дипломатии.

Если бы представители МИД сохраняли голову на своих плечах – таких ошибок никто бы не допускал. Кроме того, разговаривать с Россией на языке ультиматумов в целом не очень хорошая идея в ситуации, когда особых рычагов давления на Москву у Берлина нет», – рассуждает экс-депутат.

«Как это ни печально, но на ум приходит лишь одно старое выражение: «Ай, Моська, знать она сильна, коль лает на слона». Вполне вероятно, что это заявление власти ФРГ сделали в очередной попытке добиться признательности США. К сожалению, сегодняшняя Германия потеряла способности вести самостоятельную внешнюю политику», – заключил Гердт.