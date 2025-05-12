Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.