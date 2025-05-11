Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.