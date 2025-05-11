Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами

  • Новость часаПутин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
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    Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле
    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня
    Путин завершил четырехдневную серию международных встреч
    В МИД призвали США «привести в сознание» Киев
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    2 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня

    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

    10 мая 2025, 14:10 • Новости дня
    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным

    NBC: Уиткофф воспользовался российскими переводчиками на всех встречах с Путиным

    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нарушение протокола пользовался российскими переводчиками, отказавшись от сопровождения со стороны американского специалиста, сообщает NBC.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным пользовался услугами российских переводчиков. В сообщении телеканала подчеркивается, что Уиткофф не владеет русским языком и не привлек для работы американского переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола, передает телеканал NBC.

    По данным телеканала, два западных чиновника также сообщали, что самолет, на котором летал Уиткофф, не был оборудован защищенной правительственной системой связи. Для совершения конфиденциальных звонков в России он использовал телефон в посольстве США, а также защищенный мобильный телефон.

    NBC добавляет, что ни сам Уиткофф, ни представители Белого дома не прокомментировали данные сообщения, но источники телеканала настаивают, что американские специалисты не присутствовали на встречах в качестве переводчиков.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отверг критику переговоров США и России.

    Президент России Владимир Путин в апреле дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча состоялась в Петербурге. Вторая встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве.

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    10 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине

    Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что в противном случае Украина получит преимущество от перемирия.

    «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

    Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

    Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

    Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

    «Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

    Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 19:41 • Новости дня
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецкорреспондент Андрей Колесников «Коммерсанта» пересмотрел трансляцию парада и признал неточность информации о белорусском президенте Александре Лукашенко, ранее опубликованной в своем материале.

    Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за недостоверную информацию, передает RT.

    В своем репортаже журналист сообщал ранее, что Лукашенко якобы не встал, когда мимо трибуны проходил белорусский военный расчет на параде Победы в Москве.

    Позднее Колесников пересмотрел видеозапись парада и выяснил, что Лукашенко все же встал во время прохождения своих военных.

    «Не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии», – заявил он в материале «Правда о вставании».

    Александр Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот парад лучшим в истории.

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    10 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    План по прекращению конфликта между Россией и Украиной включает 22 пункта, предусматривающих, среди прочего, 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО, сообщило NBC News.

    США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов, передает NBC News.

    По данным издания, в ходе переговоров Киев согласился на предложения Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня на суше, в воздухе и на море, а также выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

    В план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

    «Если Путину нужен выход, вот он», – привел телеканал слова одного западного чиновника.

    Бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор сообщил, что украинская сторона проявила гибкость и поддержала предложения по комплексному перемирию. Европейские и американские переговорщики ожидают, что новый план позволит начать обсуждение с российской стороной.

    По данным NBC, «Россия не проявила интереса к урегулированию».

    Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

    До этого в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцать дней прекратить огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея перемирия поддерживается Москвой, но нуждается в проработке множества нюансов.

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    10 мая 2025, 05:23 • Новости дня
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пока в Москве проходил парад Победы, во Львове западники устроили «сборище» на «контрасте», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», – заявила Захарова в Telegram.

    По ее словам, представители стран Запада «работают креативно, на контрасте». Она опубликовала снимки, сделанные в Москве и Львове и подписанные «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище»

    На брифинге Захарова, как сообщается на сайте МИД, указывала, что Львов – «рассадник агрессивного украинского национализма, перешедшего в неонацизм», а сам состав участников «практически повторяет гитлеровскую коалицию времен Третьего рейха, дополненную бандеровской Украиной».

    «Сегодня в Москве люди, приехавшие со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, праздновали Великую Победу. А во Львове собрались министры иностранных дел ЕС и они были в трауре. Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», – заявила Захарова «Комсомольской правде».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ указывали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    10 мая 2025, 21:10 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине

    Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно, заявил CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    «Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», – заявил пресс-секретарь президента в интервью телекомпании CNN.

    Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на три дня. По его словам, реакции Киева на это предложение не последовало, и он подчеркнул, что также не было критики в адрес Киева за отсутствие ответа, передает ТАСС.

    «Если Киев действительно хочет прекращения огня, почему бы не воспользоваться шансом хотя бы на три дня?», – подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос журналиста о том, загоняет ли Россию в угол предложение европейских лидеров о 30-дневной паузе с 12 мая, представитель Кремля ответил отрицательно.

    Он добавил, что Москва открыта к диалогу и урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что «Россия устойчива к любому давлению».

    Песков также отметил, что власти России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать ситуацию.

    Ранее МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса невозможно достичь только прекращением огня, необходимо устранять первопричины конфликта, в том числе угрозы безопасности для России.

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    10 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

    Песков подчеркнул, что приезд лидеров многих государств и совместное празднование победы над фашизмом демонстрируют единство идеологии среди стран, присутствовавших на Красной площади, передает ТАСС.

    По словам Пескова, именно этот высокий уровень международного участия и поддержки России во время торжеств стал причиной новых антироссийских заявлений и угроз введения санкций в ряде европейских государств.

    Он также отметил, что европейцев нервирует сама идея объединения вокруг гордости за победу во Второй мировой войне и освобождение мира от фашизма.

    Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

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    10 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве.

    Представителям этих государств был объявлен официальный демарш, передает «Российская газета».

    Первый замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Кислица сообщил, что Киев считает участие иностранных лидеров в праздничных мероприятиях на Красной площади «недружественным шагом».

    Также Кислица заявил о недопустимости подобных визитов и подчеркнул, что Украина ожидает разъяснений от соответствующих стран.

    В Москве состоялся парад Победы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов: более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – участники СВО.

    На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Бразилии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

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    10 мая 2025, 18:57 • Новости дня
    В МИД призвали США «привести в сознание» Киев

    Посол Мирошник призвал США ограничить поставки вооружений Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения урегулирования США должны ограничить поставки вооружений Украине и «привести в сознание» недоговороспособного Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Если Трампу хочется урегулирования, то он четко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы. Тем более, что США никак не посредник, а инициатор и ключевой поставщик средств и вооружений для продолжающегося конфликта», – написал дипломат в Telegram-канале, комментируя атаку на здание правительства Белгородской области 9 мая.

    Мирошник отметил, что перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но украинские вооруженные формирования его нарушили. Он подчеркнул, что смена власти в США не снимает с Вашингтона ответственность за действия предыдущей администрации и не отменяет обязательств перед урегулированием конфликта.

    По словам дипломата, если у США есть стремление к миру, они должны «приводить в сознание недоговороспособных» и ограничивать поставки Украине всех средств ведения войны, которые у них есть. Мирошник выразил уверенность, что те, кто действительно хочет перемирия, принимают мирные предложения даже при несовпадении интересов, а Киев, по его мнению, не заинтересован ни в перемирии, ни в урегулировании.

    Ранее два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы.

    Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева и его союзников со следующей недели к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

    Эксперт отметил отсутствие смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии.

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    10 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже

    Попытки украинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Париже провалились

    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже акция «Бессмертный полк» прошла несмотря на попытки ее сорвать и провокации со стороны украинских активистов, благодаря вмешательству полиции.

    Попытки украинских активистов сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже не привели к результату, передает РИА «Новости».

    По словам участника акции Анны Новиковой, активисты начали провокации еще на площади Республики и сопровождали колонну до кладбища, где разместили агитационные афиши и надписи с критикой президента России.

    Новикова отметила, что благодаря регистрации мероприятия и полицейскому присутствию, акция прошла без срыва. На месте дежурили около десяти бронированных машин полиции, поскольку силовики ожидали возможные провокации со стороны украинских активистов.

    Ранее в Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан.

    Проукраинские активисты ранее попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    10 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

    Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

    До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

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    10 мая 2025, 21:44 • Новости дня
    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского с извинениями

    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    К памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда-фронтовика Владимира Зеленского Семена с подписью, осуждающей его внука.

    Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, к памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда Владимира Зеленского, Семена Зеленского, с подписью: «Товарищи, простите за внука-предателя».

    Семен Зеленский был участником Великой Отечественной войны. Он добровольно отправился на фронт в 17 лет до занятия Кривого Рога немецкой армией в августе 1941 года. В 1942 году Семен Зеленский окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и был направлен командировать взвод минометов в 153-ю стрелковую дивизию.

    Военный историк Андрей Смирнов уточнил, что Семен Зеленский сражался на Юго-Западном фронте, прошел через Левобережную Украину, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Одессы, форсировал Днестр, командовал стрелковой ротой на 1-м Белорусском фронте.

    В июле 1944 года Семен Зеленский отличился при переправе через Западный Буг, а завершил боевой путь во время штурма Зееловских высот и на улицах Берлина 2 мая 1945 года. За проявленный героизм он был награжден двумя орденами Красной Звезды.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский в День Победы не будет чтить память деда-фронтовика, потому что предал его и ветеранов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский возненавидел День Победы.

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    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

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    10 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Школьницы в Белоруссии показали неприличные жесты во время салюта на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    В Могилеве несколько школьниц сняли видео с неприличными жестами на фоне праздничного салюта ко Дню Победы, их личности устанавливают силовики.

    В Могилеве разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео с неприличными жестами школьниц на фоне салюта в честь Дня Победы, передает канал «360».

    Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участниц произошедшего.

    Видеоролик вызвал негативную реакцию среди жителей города, учитывая трагическую историю Белоруссии в годы войны, когда страна потеряла треть населения и подверглась более чем 180 карательным операциям со стороны гитлеровцев.

    Ранее в Южно-Сахалинске подростков задержали за осквернение Вечного огня.

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    10 мая 2025, 23:31 • Новости дня
    Песков опроверг сообщения о планах Путина «взорвать американский прайм-тайм»

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения в соцсетях о том, что пресс-подход президента России Владимира Путина по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы «взорвет американский прайм-тайм», не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал соответствующие заявления, появившиеся в соцсетях. Он отметил, что «интернет всегда хочет чего-то взорвать». «Мы ничего не собираемся взрывать», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-подход Путина был запланирован на вечер, но международные переговоры президента России затянулись и продолжаются до сих пор.

    Заявление для прессы Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил позднее Песков. «Итог этих четырех рабочих дней, он сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Песков заявил, что Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно. 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

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