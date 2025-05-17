  • Новость часаМинобороны заявило об уничтожении двух БПЛА за одну ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    Посольство России: Лондон пытался сорвать переговоры по Украине
    Лично знакомый с группой Дятлова ученый раскрыл причину ее гибели
    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории
    Посольство России призвало Лондон не вмешиваться в переговоры с Украиной
    Сирия решила прекратить печатать банкноты в России
    Белоусов обсудил с Хрениным учения «Запад-2025»
    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России
    Мнения
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    11 комментариев
    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

    Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.

    14 комментариев
    17 мая 2025, 09:25 • Общество

    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами
    @ Табылды Кадырбеков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва?

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание «драматическую ситуацию с пророссийскими политическими заключенными на Украине». С соответствующей просьбой обратился депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который вместе с коллегой по парламенту Захаром Прилепиным передал списки «гражданских пленных» – граждан Украины, которых преследуют по обвинениям в пророссийской деятельности.

    В составлении этого перечня участвовала аналитическая группа, которая мониторит ситуацию с правами человека на Украине. Ее возглавляет Павел Волков, журналист из Запорожья бывший украинский политзаключенный и в свое время – колумнист газеты ВЗГЛЯД. Результаты мониторинга за последние три года Кузнецов опубликовал в своем Telegram-канале.

    По словам депутата, по обвинениям в пророссийской деятельности были осуждены на разные сроки, вплоть до пожизненного заключения, более 3300 человек. Еще до 10 тыс. человек находятся в следственных изоляторах и «незаконных местах лишения свободы» по обвинению в сотрудничестве с Россией или публичном выражении пророссийских взглядов. Кузнецов считает, что в судьбе этих 13 тыс. человек нужно принимать участие и своих нельзя бросать.

    В подготовленном Волковым аналитическом исследовании говорится, что с началом полномасштабного конфликта на Украине в 2022 году СБУ и праворадикальные группы начали «стабилизационные мероприятия» – зачистку лиц, выражающих несогласие с политикой властей либо подозреваемых в связях или симпатиях к России граждан Украины.

    «Это целый набор действий: от профилактических бесед до похищений, задержаний, возбуждения уголовных дел, пыток и даже убийств», – говорится в исследовании.

    По данным офиса генпрокурора Украины, на сегодня заведено около 180 тыс. уголовных производств по статьям, связанным с конфликтом. Большинство дел связано с уклонением от мобилизации и дезертирством в армии (138 тысяч). Однако число дел, которые могут быть связаны со взглядами и мнениями, «увеличилось в десятки раз». Только по подозрению в совершении преступлений, угрожающих нацбезопаности Украины, было открыто почти 30 тыс. дел за 2022-2024 годы.

    По статье «оправдание агрессии РФ», введенной после 2022 года, возбуждено 3,6 тыс. дел, а по статье «коллаборационизм» – почти 9,5 тысяч. В частности, СБУ задержала киевлянина Николая Истратова, которому грозит до восьми лет тюрьмы за пост в TikTok о том, что Россия не виновата в трагедии в Буче. Среди арестованных – учитель музыки Денис Пикулик, который, как считают в СБУ, «насмехался и издевался над погибшими героями на Майдане Незалежности». Музыканту тоже грозит восьмилетний срок.

    Бывший сотрудник Купянского горсовета в Харьковской области Артем Коваленко был задержан за то, что во время нахождения в городе российских войск продолжал работать в местной администрации и занимался восстановлением разрушенных зданий. По статье «коллаборационизм» бывшему чиновнику грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией. И таких примеров сотни.

    «Распространены случаи пыток и жестокого обращения с задержанными по политически мотивированным делам. Широкие трактовки статей УК Украины, связанных с конфликтом, не позволяют гражданам предсказать, за какие действия они могут быть уголовном преследуемы... Работа адвокатов затруднена, т.к. их уголовно преследуют за защиту политических заключенных», – отмечают авторы исследования.

    В экспертной среде говорят, что на Украине каждый третий заключенный сидит по политической статье, причем среди задержанных много простых людей, которые становятся обвиняемыми за пророссийские высказывания в интернете или в очереди в магазине. Их судьбой должны заниматься отдельные группы переговорщиков.

    «Цифры из исследования говорят о размахе политических репрессий на Украине. Всего в стране в заключении находится порядка 40 тыс. человек. Это означает, что каждый третий заключенный сидит по политической статье, обвиняется в «коллаборационизме» или пророссийских взглядах», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). По ее словам,

    эти цифры также говорят о том, что на Украине много сторонников России, и поэтому Москве  необходимо озаботиться их судьбой.

    Среди известный ей лично вопиющих примеров украинской репрессивной машины эксперт назвала преследование социалиста Богдана Сыротюка, который обвиняется в «государственной измене в условиях военного положения» и содержится в тюрьме в Николаеве.

    «Сыротюк писал статьи для американского социалистического сайта. И за это его обвинили в измене родине. Профессор Сергей Шубин получил 15 лет за несуществующую Николаевскую республику и георгиевскую ленточку. Все обвинения в его адрес фальсифицированы. Просто этот человек никогда не скрывал своих взглядов и отстаивал право на использование русского языка», – рассказала Шеслер.

    Не менее трагической оказалась судьба левых активистов Александра и Михаила Кононовичей, задержанных на Украине в марте 2022 года. Они до сих пор находятся под арестом: «Оба брата подвергались пыткам, избиениям. Их обвиняют в коллаборационизме. Среди арестованных – председатель Русской общины Полтавщины Виктор Шестаков, который писал исторические статьи для российских сайтов. Он описывал историю Украины, как части Советского Союза».

    Павел Волков, один из авторов исследования, пояснил, что преследованиям подвергаются не только журналисты, оппозиционные политики и общественные деятели, но и обычные люди, «которые написали в интернете что-то неугодное властям»: «Людей задерживают в очереди за молоком во время разговоров о достижении мира с Россией».

    При этом некоторые сначала оказываются в тайных тюрьмах СБУ, размещенных в подвалах, бывших спортзалах и других помещениях в крупных городах.

    Там из задержанных выбивают нужные показания, иногда с помощью пыток: «В 2022 году исчез мой товарищ журналист Николай Сидоренко. Его похитили люди в украинской военной форме. Обращения родственников и международных организаций не дали результата. И таких случаев очень много».

    Отдельная категория – это те, кто думает, что помогает российской армии наводить ракеты или какой-либо информацией о ВСУ, а на самом деле попадается на провокации СБУ: «Сложнейшая категория – бойцы народных милиций ДНР и ЛНР, оказавшихся в плену еще до начала СВО. Часто они даже не являются гражданами России, не попадают в категорию обмена военнопленными».

    Кроме того, добавляет Волков, не менее сложная категория – те, кто продолжал выполнять какие-либо работы на подконтрольных России территориях. Речь идет в основном о бюджетниках: «Есть и те, кто получил 10-15 лет за раздачу российской гуманитарной помощи. Но женевские конвенции в принципе запрещают преследовать людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на таких территориях».

    Эксперты особо отметили судьбы женщин, которые участвовали в организации референдума в Херсонской области и раздаче российской гуманитарной помощи местному населению.

    «Они не чувствовали за собой никакой вины, поэтому остались, когда Россия ушла с территории, которую снова начала контролировать Украина. Тем не менее многие были арестованы и приговорены к огромным срокам от восьми до 12 лет. То, что из 13 тыс. политзаключенных не менее трети женщин – тоже характеризует репрессивный и жестокий характер украинской власти», – подчеркнула Шеслер.

    Также особого внимания со стороны России и международного сообщества, полагает Шеслер, требуют несовершеннолетние заключенные и православные священники, которых преследуют на Украине только за то, что они отказываются переходить на украинский язык в рамках богослужения.

    По ее словам, для детальной проработки того, как Россия могла бы помочь политзаключенным, в ходе переговоров в Стамбуле должно быть выделено отдельное направление во главе, например, с уполномоченными по правам человека в России и на Украине. Однако в данном случае речь необходимо вести не про обмен, а про освобождение людей.

    Важно учитывать и тот факт, что практики обмена военных на гражданских (за редкими исключениями) не существует.

    «В целом же украинская власть стремится запугать население новых регионов, потому что многие люди все еще боятся возвращения Украины.

    Другая причина – это то, что сотрудники СБУ и прокуратуры просто фабрикуют дела, чтобы оправдать свою работу в тылу и не оказаться на линии боевого соприкосновения», – добавила спикер.

    Волков также считает, что обмены гражданских лиц «невозможны как таковые». Власти в Киеве ранее заявляли, что в России в связи с конфликтом якобы было задержано около 1,7 тыс. человек, но и эти цифры не сопоставимы с количеством задержанных на Украине.

    «Нужно добиваться полной амнистии для тех, кто был арестован в связи с конфликтом, и возвращения им имущества, которое конфисковывается почти в 50% приговоров. Также у людей должна быть возможность выехать с территории Украины, если они не хотят оставаться там жить», – заключил собеседник.

    Главное
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    Посол РФ назвал кощунством слова экс-спикера Минобороны Армении о Сталинграде
    Лукьянов: Европа с ультиматумом Путину оконфузилась на переговорах в Стамбуле
    Поджигатель дома Стармера украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом
    В доме экс-главы МИД Козырева прошли обыски по делу об убийствах
    Четырехлетний мальчик из Ярославля погиб в египетском отеле

    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Западный ИИ направили против российских подводных лодок

    Военный искусственный интеллект (ИИ) переходит на новый уровень. ВМС Великобритании будут использовать только что показанную немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая функционирует с помощью искусственного интеллекта. Происходящее имеет прямое отношение к положению ВМФ России и на Балтике, и в Черном море, и в других акваториях. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............