Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

Tекст: Андрей Резчиков

Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание «драматическую ситуацию с пророссийскими политическими заключенными на Украине». С соответствующей просьбой обратился депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который вместе с коллегой по парламенту Захаром Прилепиным передал списки «гражданских пленных» – граждан Украины, которых преследуют по обвинениям в пророссийской деятельности.

В составлении этого перечня участвовала аналитическая группа, которая мониторит ситуацию с правами человека на Украине. Ее возглавляет Павел Волков, журналист из Запорожья бывший украинский политзаключенный и в свое время – колумнист газеты ВЗГЛЯД. Результаты мониторинга за последние три года Кузнецов опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, по обвинениям в пророссийской деятельности были осуждены на разные сроки, вплоть до пожизненного заключения, более 3300 человек. Еще до 10 тыс. человек находятся в следственных изоляторах и «незаконных местах лишения свободы» по обвинению в сотрудничестве с Россией или публичном выражении пророссийских взглядов. Кузнецов считает, что в судьбе этих 13 тыс. человек нужно принимать участие и своих нельзя бросать.

В подготовленном Волковым аналитическом исследовании говорится, что с началом полномасштабного конфликта на Украине в 2022 году СБУ и праворадикальные группы начали «стабилизационные мероприятия» – зачистку лиц, выражающих несогласие с политикой властей либо подозреваемых в связях или симпатиях к России граждан Украины.

«Это целый набор действий: от профилактических бесед до похищений, задержаний, возбуждения уголовных дел, пыток и даже убийств», – говорится в исследовании.

По данным офиса генпрокурора Украины, на сегодня заведено около 180 тыс. уголовных производств по статьям, связанным с конфликтом. Большинство дел связано с уклонением от мобилизации и дезертирством в армии (138 тысяч). Однако число дел, которые могут быть связаны со взглядами и мнениями, «увеличилось в десятки раз». Только по подозрению в совершении преступлений, угрожающих нацбезопаности Украины, было открыто почти 30 тыс. дел за 2022-2024 годы.

По статье «оправдание агрессии РФ», введенной после 2022 года, возбуждено 3,6 тыс. дел, а по статье «коллаборационизм» – почти 9,5 тысяч. В частности, СБУ задержала киевлянина Николая Истратова, которому грозит до восьми лет тюрьмы за пост в TikTok о том, что Россия не виновата в трагедии в Буче. Среди арестованных – учитель музыки Денис Пикулик, который, как считают в СБУ, «насмехался и издевался над погибшими героями на Майдане Незалежности». Музыканту тоже грозит восьмилетний срок.

Бывший сотрудник Купянского горсовета в Харьковской области Артем Коваленко был задержан за то, что во время нахождения в городе российских войск продолжал работать в местной администрации и занимался восстановлением разрушенных зданий. По статье «коллаборационизм» бывшему чиновнику грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией. И таких примеров сотни.

«Распространены случаи пыток и жестокого обращения с задержанными по политически мотивированным делам. Широкие трактовки статей УК Украины, связанных с конфликтом, не позволяют гражданам предсказать, за какие действия они могут быть уголовном преследуемы... Работа адвокатов затруднена, т.к. их уголовно преследуют за защиту политических заключенных», – отмечают авторы исследования.

В экспертной среде говорят, что на Украине каждый третий заключенный сидит по политической статье, причем среди задержанных много простых людей, которые становятся обвиняемыми за пророссийские высказывания в интернете или в очереди в магазине. Их судьбой должны заниматься отдельные группы переговорщиков.

«Цифры из исследования говорят о размахе политических репрессий на Украине. Всего в стране в заключении находится порядка 40 тыс. человек. Это означает, что каждый третий заключенный сидит по политической статье, обвиняется в «коллаборационизме» или пророссийских взглядах», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). По ее словам,

эти цифры также говорят о том, что на Украине много сторонников России, и поэтому Москве необходимо озаботиться их судьбой.

Среди известный ей лично вопиющих примеров украинской репрессивной машины эксперт назвала преследование социалиста Богдана Сыротюка, который обвиняется в «государственной измене в условиях военного положения» и содержится в тюрьме в Николаеве.

«Сыротюк писал статьи для американского социалистического сайта. И за это его обвинили в измене родине. Профессор Сергей Шубин получил 15 лет за несуществующую Николаевскую республику и георгиевскую ленточку. Все обвинения в его адрес фальсифицированы. Просто этот человек никогда не скрывал своих взглядов и отстаивал право на использование русского языка», – рассказала Шеслер.

Не менее трагической оказалась судьба левых активистов Александра и Михаила Кононовичей, задержанных на Украине в марте 2022 года. Они до сих пор находятся под арестом: «Оба брата подвергались пыткам, избиениям. Их обвиняют в коллаборационизме. Среди арестованных – председатель Русской общины Полтавщины Виктор Шестаков, который писал исторические статьи для российских сайтов. Он описывал историю Украины, как части Советского Союза».

Павел Волков, один из авторов исследования, пояснил, что преследованиям подвергаются не только журналисты, оппозиционные политики и общественные деятели, но и обычные люди, «которые написали в интернете что-то неугодное властям»: «Людей задерживают в очереди за молоком во время разговоров о достижении мира с Россией».

При этом некоторые сначала оказываются в тайных тюрьмах СБУ, размещенных в подвалах, бывших спортзалах и других помещениях в крупных городах.

Там из задержанных выбивают нужные показания, иногда с помощью пыток: «В 2022 году исчез мой товарищ журналист Николай Сидоренко. Его похитили люди в украинской военной форме. Обращения родственников и международных организаций не дали результата. И таких случаев очень много».

Отдельная категория – это те, кто думает, что помогает российской армии наводить ракеты или какой-либо информацией о ВСУ, а на самом деле попадается на провокации СБУ: «Сложнейшая категория – бойцы народных милиций ДНР и ЛНР, оказавшихся в плену еще до начала СВО. Часто они даже не являются гражданами России, не попадают в категорию обмена военнопленными».

Кроме того, добавляет Волков, не менее сложная категория – те, кто продолжал выполнять какие-либо работы на подконтрольных России территориях. Речь идет в основном о бюджетниках: «Есть и те, кто получил 10-15 лет за раздачу российской гуманитарной помощи. Но женевские конвенции в принципе запрещают преследовать людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на таких территориях».

Эксперты особо отметили судьбы женщин, которые участвовали в организации референдума в Херсонской области и раздаче российской гуманитарной помощи местному населению.

«Они не чувствовали за собой никакой вины, поэтому остались, когда Россия ушла с территории, которую снова начала контролировать Украина. Тем не менее многие были арестованы и приговорены к огромным срокам от восьми до 12 лет. То, что из 13 тыс. политзаключенных не менее трети женщин – тоже характеризует репрессивный и жестокий характер украинской власти», – подчеркнула Шеслер.

Также особого внимания со стороны России и международного сообщества, полагает Шеслер, требуют несовершеннолетние заключенные и православные священники, которых преследуют на Украине только за то, что они отказываются переходить на украинский язык в рамках богослужения.

По ее словам, для детальной проработки того, как Россия могла бы помочь политзаключенным, в ходе переговоров в Стамбуле должно быть выделено отдельное направление во главе, например, с уполномоченными по правам человека в России и на Украине. Однако в данном случае речь необходимо вести не про обмен, а про освобождение людей.

Важно учитывать и тот факт, что практики обмена военных на гражданских (за редкими исключениями) не существует.

«В целом же украинская власть стремится запугать население новых регионов, потому что многие люди все еще боятся возвращения Украины.

Другая причина – это то, что сотрудники СБУ и прокуратуры просто фабрикуют дела, чтобы оправдать свою работу в тылу и не оказаться на линии боевого соприкосновения», – добавила спикер.

Волков также считает, что обмены гражданских лиц «невозможны как таковые». Власти в Киеве ранее заявляли, что в России в связи с конфликтом якобы было задержано около 1,7 тыс. человек, но и эти цифры не сопоставимы с количеством задержанных на Украине.

«Нужно добиваться полной амнистии для тех, кто был арестован в связи с конфликтом, и возвращения им имущества, которое конфисковывается почти в 50% приговоров. Также у людей должна быть возможность выехать с территории Украины, если они не хотят оставаться там жить», – заключил собеседник.