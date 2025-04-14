С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Украинская правозащитница выиграла в ЕСПЧ иск против Украины
Украинская правозащитница Бережная выиграла в ЕСПЧ иск против Украины
Украинская правозащитница Елена Бережная, осужденная на 14 лет за государственную измену, выиграла иск в Европейском суде по правам человека против Украины, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам Дубинского, украинская правозащитница Елена Бережная выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск против Украины, передает РИА «Новости».
«Елена передает всем привет и призыв держаться и бороться», – написал Дубинский.
Бережная была задержана в марте 2022 года по подозрению в государственной измене. По словам бывшего депутата Рады Олега Царева, Бережная активно занималась защитой прав политзаключенных и русскоязычного населения на Украине.
Ранее власти Киева обвинили Бережную в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке материалов для антиукраинских выступлений в ООН. Международные правозащитные организации неоднократно требовали ее освобождения, однако их усилия не увенчались успехом.
Ранее Бережная была задержана в марте 2022 года и в декабре 2024 года приговорена к 14 годам лишения свободы.
Европейский суд по правам человека признал ее задержание незаконным и обязал Киев выплатить компенсацию в размере 2,5 тыс. евро.